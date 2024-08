Novinky 2024/25: Vyšší pokuty za falešný titul nebo zdravější obědy. Co čeká žáky a studenty v novém školním roce?

V minulém školním roce se zájemci o studium na střední škole, zejména na gymnáziích v Praze a Středočeském kraji, museli popasovat s nedostatkem volných míst.

S tímto problémem výrazně pomohla digitalizace přihlášek k přijímacím zkouškám na SŠ – zjednodušila se administrativa, odpadly zmatky se zápisovými lístky a možnost prioritizace při výběru školy umožnila většině žáků dostat se na školu už v prvním kole přijímaček.

Tím by ale transformace systému přijímacího řízení skončit neměla – MŠMT do budoucna zvažuje i další kroky, například posunutí termínu jednotných přijímaček, které by psali všichni. Žáci by se tak dozvěděli výsledky ještě před podáním přihlášek a mohli podle nich přizpůsobit volbu svých škol.

A co dalšího nás ve školství čeká v následujících měsících?

1. Méně hodin, které platí stát

Od 1. září 2024 vstupuje v platnost novela, která snižuje index PHmax, tj. strop určující maximální počet odučených hodin hrazených ze státního rozpočtu, a to průměrně o pět procent. Změny se dle propočtů MŠMT přímo dotknou pouze necelé třetiny základních a desetiny středních škol.