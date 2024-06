Mám pocit, že pro Pražáky je všechno od Vysočiny dál Mongolsko, říká laureát prestižního učitelského ocenění

Lidovky.cz: Odhaduji, že vítězství bylo pro vás nefalšovaným šokem. Je to tak?

Naprosto. Přihlášku jsem nakonec podal jen proto, abych nezklamal žáky, kteří mě nominovali a dali si s tím práci. A na vyhlášení vítězů jsem jel s tím, že se podívám do Prahy, poznám nějaké nové kolegy a zase pojedu domů.

Lidovky.cz: Některá média si všimla, že letos poprvé zvítězil učitel z církevní školy. Když někomu řeknete, že učíte na arcibiskupském gymnáziu, s jakou reakcí se setkáváte?

Myslím si, že církevní školství je opředené spoustou mýtů, přitom v zásadě platí, že jsou to školy jako každé jiné, mohou být dobré i špatné. To, že máme jako zřizovatele arcibiskupství, v některých lidech evokuje, že je to škola pro lidi, kteří chtějí do kláštera nebo do kněžského semináře.

Možná taky panuje představa, že do žáků cpeme náboženská dogmata. Ani jedno není pravda.