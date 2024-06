Konec klasického vysvědčení pro nejmladší školáky už za rok? Známkování dusí v dětech motivaci, shodují se experti

Jak provést plošnou změnu ve školách tak, aby měla pozitivní vliv na kvalitu vzdělávání? To jistě nebude jednoduchý úkol a bude třeba investovat mnoho energie do vysvětlování chystané reformy jak samotným učitelům, tak rodičům, kteří jsou leckdy poměrně konzervativní a od školy očekávají to, co sami znají ze svých dětských let.

Jeden nezdařilý pokus o zrušení známkování na prvním stupni tu v minulosti již totiž byl, a nedopadl dobře. Upozornila na to v nedávném rozhovoru pro EDUin profesorka Vladimíra Spilková, která připomněla, že v roce 1988 se ministerstvo školství rozhodlo plošně od určitého data zrušit známkování v prvních třídách, aniž by tento krok jakkoli vysvětlilo.

Školy ani rodiče však tuto změnu nepřijali a učitelé se podle jejích slov s rodiči hned domluvili a našli si náhradní systém. Místo jedniček dávali sluníčka. Bude tedy třeba věnovat energii tomu, jak tuto změnu provést, abychom nedopadli stejně. Pokud se totiž proměna hodnocení udělá dobře, může mít na naše školství velmi pozitivní vliv.