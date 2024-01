Jak zkrotit školní neposluchy? Nezakazujte, řekněte jasně, co od dětí očekáváte, říká expertka z Finska

Lidovky.cz: V Česku často vidíme, že si buď můžete vybrat školu, kde se děti hodně naučí, nebo školu, kde panují dobré vztahy a klima, ale jen málo škol zvládá obojí. Jak je to ve Finsku?

V tom je asi Finsko hodně odlišné od Česka a dalších zemí, protože u nás si prostě základní školu nevybíráte. Děti chodí do spádové školy. To považuji za jednu ze silných stránek našeho školství.

V některých větších městech si rodiče v poslední době začínají školy trochu vybírat, ale není to standard. A v našich školách, myslím si, rozvíjíme obojí – jak akademickou stránku, tak dobré vztahy a důraz na wellbeing. Podle mého názoru je možné mít ve škole obojí – a zároveň jedno nemůže existovat bez druhého.

Lidovky.cz: Takže nemáte ani žebříček škol, které jsou považovány za nejlepší? Třeba i neformálně, mezi lidmi…

Existují nějaké oficiální žebříčky, ale ty se týkají až středních a vysokých škol. Neformálně je to asi trochu jiné, hlavně v největších městech. V některých čtvrtích žije víc chudších lidí a některé školy mají větší koncentraci žáků, kteří vykazují problematické chování. Ale nezavíráme před tím oči, víme, že to musíme řešit, aby tyto školy nezačaly zaostávat. Nechceme mít lepší a horší školy.

Lidovky.cz: Ve své prezentaci na pražské konferenci jste uvedla, že jednou z hlavních překážek v inkluzivním vzdělávání jsou problémy s chováním. Skutečně to tak je i ve Finsku?

Ano, rozhodně. Má to mnoho důvodů a jedním z nich je i nedostatečná příprava budoucích učitelů. Měli bychom jim přidat víc kurzů na zvládání třídy, kurzy pro zvyšování psychické pohody dětí a komunikaci s rodiči.

Víme, že když se učitelům nedaří udržet ve třídě kázeň a pracovní atmosféru, je to pro ně stresující. A jakmile míra stresu přesáhne únosnou mez, může to vést i k tomu, že profesi opustí.

Lidovky.cz: V Česku slýcháme, že se chování dětí neustále zhoršuje. Ozývají se podobné hlasy i ve Finsku?