Příliš se soustředíme na pravopis, protože máme pocit, že z nás dělá „lepší lidi“, říká učitel češtiny

Lidovky.cz: Podle některých průzkumů děti nemají češtinu moc v oblibě, a čím jsou starší, tím ji mají rády méně. Co za tím podle vás stojí?

Mohu si jenom tipnout, čím by to mohlo být. Učím už poměrně dlouho žáky v primách, sekundách, terciích a kvartách a zároveň mám zkušenost i s prváky, kteří k nám na školu přicházejí po deváté třídě. Možná ta zmiňovaná neoblíbenost češtiny může pramenit z jakési neujasněnosti, k čemu má předmět český jazyk a literatura vlastně být prospěšný.

Víte, pokud jde o ten jazyk, tady se věnuje velmi mnoho pozornosti a času jazyku spisovnému a věcem gramatickým. Jenže namísto toho, abychom se dobrali obecného poznání, co to gramatika je a jak ji můžeme jednoduše popsat a přirovnat k jiným naukám, věnujeme se spoustě zvláštních drobností a ten celek se nám zcela ztratí.

Lidovky.cz: Jak to myslíte?