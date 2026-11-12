V roce 1866 ve čtvrtém vydání svého životního díla O původu druhů Charles Darwin napsal: „Nedávno byl v břidlicích u Solnhofenu objeven podivný tvor, který má dlouhý ještěří ocas s párem per na každém článku a křídla opatřená dvěma volnými drápy. Snad žádný jiný nedávný objev neukazuje tak přesvědčivě, jak málo toho zatím víme o dávných obyvatelích naší planety.“ V té době byla fosilie pravěkého archeopteryxe známa jen pět let.
Stáří solnhofenských břidlic určili vědci na 150 milionů let. Archeopteryx tedy žil v druhohorách v období jury, jež začalo před 201 miliony roků a skončilo před 143 miliony let. Později nalezli paleontologové pestrou kolekci zkamenělin pravěkých ptáků z období křídy, jež na juru navazovalo a skončilo kataklyzmatickou srážkou Země s asteroidem před 66 miliony roků.
Záhadou archeopteryxe je absence hřebene hrudní kosti, ke kterému se u létavých ptáků upínají mohutné prsní svaly, klíčové pro pohyb křídel. Že by létal málo a špatně?
Ptáci z období křídy už tvořili velmi různorodou skupinu, protože se dokázali přizpůsobit životu v nejrůznějších prostředích. Jejich fosilie vědci nacházejí v Evropě, východní Asii, Severní i Jižní Americe, na Madagaskaru nebo v Antarktidě. Mnozí z těchto ptáků ani nepatří k předkům dnešních opeřenců, protože jejich vývojové linie nepřežily spolu s dinosaury srážku s asteroidem. Vědě známé jurské ptáky ale reprezentoval déle než sto let pouze archeopteryx. To se v poslední době radikálně změnilo.