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Vzlety a pády pravěkých ptáků. Nové objevy boří dosavadní představy o vzniku letu

Jaroslav Petr
Doporučujeme   16:30
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Archeopteryx neboli prapták (doslova „staré křídlo“) byl podobný dinosaurům a žil zhruba před 150 miliony let. | foto: Profimedia.cz

Archeopteryx je zdaleka nejznámějším pravěkým letcem, ovšem ve své době nebyl ani náhodou jediným opeřencem a v evoluci ptáků zřejmě představoval slepou vývojovou větev. Nové objevy z jurského období od základu přepisují, co jsme o vzniku ptáků a jejich letu věděli.

V roce 1866 ve čtvrtém vydání svého životního díla O původu druhů Charles Darwin napsal: „Nedávno byl v břidlicích u Solnhofenu objeven podivný tvor, který má dlouhý ještěří ocas s párem per na každém článku a křídla opatřená dvěma volnými drápy. Snad žádný jiný nedávný objev neukazuje tak přesvědčivě, jak málo toho zatím víme o dávných obyvatelích naší planety.“ V té době byla fosilie pravěkého archeopteryxe známa jen pět let.

Stáří solnhofenských břidlic určili vědci na 150 milionů let. Archeopteryx tedy žil v druhohorách v období jury, jež začalo před 201 miliony roků a skončilo před 143 miliony let. Později nalezli paleontologové pestrou kolekci zkamenělin pravěkých ptáků z období křídy, jež na juru navazovalo a skončilo kataklyzmatickou srážkou Země s asteroidem před 66 miliony roků.

Záhadou archeopteryxe je absence hřebene hrudní kosti, ke kterému se u létavých ptáků upínají mohutné prsní svaly, klíčové pro pohyb křídel. Že by létal málo a špatně?

Ptáci z období křídy už tvořili velmi různorodou skupinu, protože se dokázali přizpůsobit životu v nejrůznějších prostředích. Jejich fosilie vědci nacházejí v Evropě, východní Asii, Severní i Jižní Americe, na Madagaskaru nebo v Antarktidě. Mnozí z těchto ptáků ani nepatří k předkům dnešních opeřenců, protože jejich vývojové linie nepřežily spolu s dinosaury srážku s asteroidem. Vědě známé jurské ptáky ale reprezentoval déle než sto let pouze archeopteryx. To se v poslední době radikálně změnilo.

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