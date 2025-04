Vzpoura nerdů. O čem svědčí jména jako Musk, Zuckerberg či Bezos? Třeba o radikální civilizační proměně

Palantir a Anduril spojí síly s technologickými skupinami, aby se ucházely o zbrojní zakázky Pentagonu, psaly The Financial Times loni těsně před Štědrým dnem. Předpokládáme v redakci, že většině čtenářů ta zpráva nepřijde ničím zvláště zajímavá, i když americké zbrojní zakázky dosahují 850 miliard dolarů. Ale malá část publika jistě nevěřícně nastražila oči i uši. A to kvůli jménům Palantir i Anduril.

Palantír (“Daleko vidoucí“) i Andúril (“Plamen západu“) jsou slova, která do našeho světa přinesl v minulém století J. R. R. Tolkien. Tedy žádná tradiční byznysová jména. A pozor, firmy, které se podle nich jmenují, rozhodně nesídlí někde v garážích. Akcie Palantiru, který se specializuje na analýzu takzvaných velkých dat, za poslední rok vzrostly o 300 procent a tržní kapitalizace společnosti díky tomu dosáhla 169 miliard dolarů.

Tím překonala třeba slavný Lockheed Martin, výrobce letadel F-16 či F-35 a největšího zbrojaře na světě. Podobně společnost Anduril, která spojila své obranné systémy proti dronům s pokročilými modely umělé inteligence společnosti OpenAI, se právě chystá vstoupit na burzu a zatím to vypadá na nejočekávanější a největší primární úpis akcií (IPO) začínajícího roku.

Po eónech ocenění

Jak to, že se jedna superbohatá společnost (Palantir) jmenuje po nějaké Tolkienově křišťálové kouli a druhá (Anduril) po nějakém Tolkienově meči? A proč se pro změnu významný český start-up jmenuje Ringil, což ve stejném fiktivním elfím jazyce Quenya znamená Zářící hvězda?

Protože tak své firmy jejich majitelé a zakladatelé pojmenovali.

Před lety by se takhle nejspíš jmenovaly jen virtuální postavičky s mečíky ve světě Dungeons & Dragons (Dračí doupě), nicméně dnes se tak jmenují firmy s hodnotou násobně přesahující HDP celého Česka. Proč? Protože dnešnímu světu vládnou podivínští nerdi.

Během 80. let začalo být čím dál těžší posmívat se nepohodlným dětem s tlustými brýlemi, občas s poněkud obsedantními zájmy a bez valných sociálních dovedností.

A tohle spiknutí je možná ještě děsivější: firma zlořečeného amerického viceprezidenta J. D. Vance se jmenovala Narya Capital. A Narya, jak ví každý správný vzdělanec, byl jeden ze tří elfích „prstenů moci“, zrovna ten, který na ruce skrytě nosil čaroděj Gandalf. Ano, je to tak: podivín Musk možná zmizí z Oválné pracovny, ale podivín Vance má zatím celou kariéru před sebou.

A teď to překvapení: navzdory šoku z kroků současné americké vládní garnitury je to v principu dobrá zpráva. Společnost konečně našla uplatnění pro talenty, jimiž po eóny mrhala. Zatleskejme si.

Sheldon střídá Brandona

Ideálem mladého muže byl někdo, koho popkultura zobrazuje třeba jako Brandona ze seriálu Beverly Hills 90210. Urostlý, přátelský, sportovní, společenský…