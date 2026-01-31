Vznikla náhodou, nyní slaví 25 let. Přežije Wikipedie konflikty autorů a nápor AI?

Premium

Fotogalerie 6

Wikipedie slaví 25 let. | foto: Profimedia.cz

Jan Spousta
Doporučujeme   18:00
Otevřená encyklopedie Wikipedie oslavila 25 let. Stal se z ní nejdůležitější encyklopedický projekt světa, obrovská pokladnice veřejně přístupných informací v mnoha jazycích. Nad jejím obzorem se ale stahují mračna. Bude úspěšná i během dalšího čtvrtstoletí?

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Wikipedie před čtvrtstoletím vznikla jen jako vedlejší pomocný projekt. Ten hlavní projekt se jmenoval Nupedia, což byla klasická internetová encyklopedie: psali ji odborníci s doktoráty, probíhala recenzní řízení, uveřejňovaly se jen dokonalé články. Práce však probíhaly velice pomalu, vytvořit kvalitní text zabere mnoho času. Jimmy Wales a Larry Sanger, zakladatel a šéfredaktor Nupedie, se proto rozhodli založit ještě web, na který by měli přístup i lidé bez titulů, mohli tam sbírat podklady a psát základy encyklopedických hesel. Doufali, že to Nupedii pomůže urychlit.

Zkušení wikipedisté si kvalitu brání. Ale zároveň pod náporem vandalských útoků během let projekt proměnili v pevnost obehnanou ostnatým drátem.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.