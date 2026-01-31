Vznikla náhodou, nyní slaví 25 let. Přežije Wikipedie konflikty autorů a nápor AI?

Wikipedie před čtvrtstoletím vznikla jen jako vedlejší pomocný projekt. Ten hlavní projekt se jmenoval Nupedia, což byla klasická internetová encyklopedie: psali ji odborníci s doktoráty, probíhala recenzní řízení, uveřejňovaly se jen dokonalé články. Práce však probíhaly velice pomalu, vytvořit kvalitní text zabere mnoho času. Jimmy Wales a Larry Sanger, zakladatel a šéfredaktor Nupedie, se proto rozhodli založit ještě web, na který by měli přístup i lidé bez titulů, mohli tam sbírat podklady a psát základy encyklopedických hesel. Doufali, že to Nupedii pomůže urychlit.
Zkušení wikipedisté si kvalitu brání. Ale zároveň pod náporem vandalských útoků během let projekt proměnili v pevnost obehnanou ostnatým drátem.