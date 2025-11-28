Televizní hvězda, která vyhrála studenou válku. Neuvěřitelný příběh Billa Buckleyho

William Buckley byl známý americký komentátor veřejného a politického života, publicista a spisovatel. | foto: Profimedia.cz

Roman Joch
Byl to známý americký komentátor veřejného a politického života, publicista a spisovatel. Byl to také zásadní hlas antikomunismu a ikona konzervativců. A i díky němu nakonec USA ve studené válce zvítězily. V pondělí tomu bylo právě sto let, co se narodil William F. Buckley jr.

Nebýt Ronalda Reagana, nedošlo by k rozpadu Sovětského svazu. Nebýt kandidatury senátora Barryho Goldwatera na post prezidenta Spojených států v roce 1964, Ronald Reagan by nikdy nevstoupil do politiky. A nebýt založení časopisu National Review v roce 1955 mladým Williamem Buckleym, nebylo by kandidatury Barryho Goldwatera na prezidenta.

V televizi jeho vtipnost a pohotovost vynikly. Pořad nakonec místo původně plánovaných několika týdnů trval třiatřicet let – od roku 1966 až do roku 1999 – a dodnes jde o nejdéle trvající diskusní pořad v dějinách amerických televizí.

Zhruba těmito slovy popsal komentátor deníku The Washington Post a držitel Pulitzerovy ceny za rok 1977 George F. Will sled situací, jejichž vrcholem byl pád sovětského impéria. Jistě, je to nadsázka, ale v jádru pravdivá.

