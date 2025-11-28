Televizní hvězda, která vyhrála studenou válku. Neuvěřitelný příběh Billa Buckleyho

Nebýt Ronalda Reagana, nedošlo by k rozpadu Sovětského svazu. Nebýt kandidatury senátora Barryho Goldwatera na post prezidenta Spojených států v roce 1964, Ronald Reagan by nikdy nevstoupil do politiky. A nebýt založení časopisu National Review v roce 1955 mladým Williamem Buckleym, nebylo by kandidatury Barryho Goldwatera na prezidenta.
V televizi jeho vtipnost a pohotovost vynikly. Pořad nakonec místo původně plánovaných několika týdnů trval třiatřicet let – od roku 1966 až do roku 1999 – a dodnes jde o nejdéle trvající diskusní pořad v dějinách amerických televizí.
Zhruba těmito slovy popsal komentátor deníku The Washington Post a držitel Pulitzerovy ceny za rok 1977 George F. Will sled situací, jejichž vrcholem byl pád sovětského impéria. Jistě, je to nadsázka, ale v jádru pravdivá.