Wolker, Teige, Werich… Jak levicové meziválečné umění chtělo předělávat svět?

Na všechny tyto otázky se snaží ve čtyřech desítkách studií najít odpovědi historičky a historici literatury, výtvarného umění, divadla, filmu a hudby v druhém svazku kolektivní monografie Gesto a skutečnost s podtitulem Lidé na kře. Každá z kapitol je věnována jednomu dílu, které daný odborník interpretuje v co nejširším kontextu. Ostatně už v úvodu k prvnímu dílu, nazvanému Obyčejný život (Academia, Ústav pro českou literaturu 2024), se autoři hlásili ke koncepci „nových humanitních věd“, navržených polským badatelem Ryszardem Nyczem. Ten mimo jiné ohlašoval pomyslné stavění mostů namísto zdí, které dříve oddělovaly humanitní myšlení od „sféry techniky, sociálního života, politiky, historie, ekonomie, kulturních praktik, exaktních věd, přírodního prostředí, krásných umění a jiných uměleckých praktik“.
Snaha o transnacionální a transmediální přístup je patrná v celé knize, ale nechybí ani exkurzy interdisciplinární. Kupříkladu Klára Kudlová pro leckoho možná překvapivě upozorňuje na to, že Vančurovy Obrazy z dějin národa českého vznikaly ve spolupráci s tzv. Historickou skupinou, což byli mladí historici Václav Husa, Jaroslav Charvát a Jan Pachta, stojící v opozici k tehdejší oficiální české historiografii. Co naopak obdivovali, byla francouzská škola Annales. S tím podle Kudlové souvisela zvolená vypravěčská strategie Obrazů: „Soustředění se na osudy lidí různých životních rolí a různých životních zkušeností, na mnohohlasí, které tvoří příběh národa.“
Kapitoly knihy jsou seřazeny chronologicky. Jedna z prvních pojednává o Těžké hodině Jiřího Wolkera, který sice záhy zemřel, ale i pod jeho vlivem došlo – slovy Josefa Kopty – ke skutečné epidemii tzv. proletářského básnění: „Nemohls být uznán za básníka, nečouhala-li alespoň z jedné tvé básně znamenitá barikáda a nešplhal-lis alespoň jednou na vysoký tovární komín, odkud bylo třeba dirigovat revoltující davy.“
Teige i Werich
Následuje kapitola o tom, jak v obrazové básni Odjezd na Kytheru teoretik avantgardy Karel Teige adoroval moderní svět a exotiku dálek, především však v obecně srozumitelných symbolech definoval ideály spravedlivého světa. Teige je celkově (spolu s Vítězslavem Nezvalem) jednou z nejcitovanějších osobností celé knihy, později se k němu vrací kupříkladu Eliška Podholová Varyšová: v souvislosti s Teigeho představami o unifikovaném praktickém bydlení právem poznamenává, že „ignoroval odlišné psychické či emocionální založení jednotlivců a jejich rozdílné požadavky na bydlení“. A v kapitole Bretonovy přednášky v Praze a v Brně zase Rostislav Švácha uvažuje nad tím, jak asi Teige „vydýchával“ surrealistovy útoky na čistě racionální architekturu či jeho chválu Gaudího barcelonské katedrály.
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Jinošské deníky teoretika umění a výtvarníka Karla Teigeho jsou potvrzením jednoho zrání a vývoje
Četné kapitoly nejsou, jak už bylo naznačeno, primárně literární. Nové formy umění určené pro všechny bez ohledu na sociální či rasový původ objevovala v oblasti hudby kniha Jazz Emila Františka Buriana; podle Aleše Opekara v ní Burian propojil emocionální zaujetí s teoretickým nadhledem.
Na sociální problémy v jejich syrovosti upozorňovaly Výstavy sociální fotografie. Se svérázným návodem na řešení hospodářské krize zakládáním družstevních závodů přišel film Hej rup! Voskovce a Wericha.
Závěrečné studie analyzují díla, která reagovala na mnichovskou dohodu a blížící se válečnou hrozbu (Září 1938 Vladimíra Holana, Kaladý Milady Součkové). Svazek uzavírá text o československé účasti na světové výstavě v New Yorku, otevřené na jaře 1939 pod heslem Dawn of a New Day, do češtiny překládaným jako Svět zítřka, na které se symbolicky představoval už neexistující československý stát.
Roztodivné proudy
Kniha se nevyhýbá známému faktu, že levicoví umělci rozhodně netvořili jednotný proud. Takže se do této široké kategorie dají vtěsnat na jedné straně S. K. Neumann, ve třicátých letech pravověrný stalinista, který kupříkladu výstavu protihitlerovských karikatur odsoudil slovy, která se příliš nelišila od kritiky ze strany nacistů: „Marxista se musí odvrátiti od takové malby, která zvráceným [SIC!] poměrem k objektivní skutečnosti zrazuje přirozené poslání umělcovo ve společnosti, a ani bezesporný talent nemůže ho přesvědčiti, že má před sebou umělecké dílo, visí-li před ním nebo stojí jen střepy tvárného úsilí, slepené se subjektivistickou násilností.“
Vančurovy Obrazy z dějin národa českého vznikaly
ve spolupráci s tzv. Historickou skupinou, což byli mladí historici stojící v opozici k tehdejší historiografii.
A na straně druhé v ní nechybí mladí recesisté, kteří v téže době hlásali „Revoluci proti diktatuře zdravého rozumu!“ a snažili se využít každé příležitosti, aby ze všedních životních situací učinili hru. Za takovou hru považovali zneklidňování svého okolí nečekaným chováním, například snímáním klobouků z hlav atakovaných kolemjdoucích. Nebo to, že si vybrali náhodného chodce, za nímž se seřadila skupina lidí, která jej všude mlčky následovala. A plodem jejich činnosti byl také kolektivní román Jedeme do Bodele: (útěk ze Sahary): utopie, kterou v knize analyzuje Michal Jareš.
Jedním z problémů, který prochází napříč kapitolami, je hojně diskutované téma, pro koho levicově orientovaní umělci vlastně tvořili a nakolik bylo jejich umění proletářské v tom smyslu, aby jej hojněji konzumovali skuteční proletáři. Tak Josef Hora v recenzi Revolučního sborníku Devětsil poznamenal: „Díváme-li se na stroj v akci, je beze všeho krásný, neboť je výrazem lidského úsilí a pokroku. Ale něco jiného je, zůstává-li ve mně vjem krásy, když stroj obsluhuji?“
Někteří se z podobných pochybností snažili poučit, jako Ivan Olbracht v románu Anna proletářka. Ten svůj příběh služky Anny, která přichází z venkova do Prahy za lepším životem, podle Kateřiny Piorecké „od počátku promýšlel jako dílo, po kterém by měli dělníci a dělnice sáhnout namísto tzv. červené knihovny“. Nicméně i komunističtí intelektuálové po jejím vydání přiznávali, že je pro některé čtenáře příliš umělecky náročná. Masově vydávána byla až po roce 1948, kdy se román, po četných úpravách, stal kanonickým dílem utvářejícím mýtus o založení Komunistické strany Československa, což podpořila i filmová adaptace Karla Steklého z roku 1952 s Marií Tomášovou v titulní roli.
Realizuj utopii
S tím souvisí téma uskutečnitelnosti levicově utopistických myšlenek. Kupříkladu architekt a designér Jiří Kroha naplnil své neúspěšné divadelní experimenty z dvacátých let až architektonickými realizacemi výstav a architekturou celostátní spartakiády roku 1955. „Umělecké koncepty avantgardy bylo možné uplatnit až v éře totalitního státního socialismu“, dodává k tomu Anna Hejmová.
U dalších umělců se spekulovalo o tom, že samotné uskutečnění utopických vizí pro ně nemuselo být to nejdůležitější, naopak. Když roku 1930 spáchal sebevraždu Vladimir Vladimirovič Majakovskij, Záviš Kalandra se o něm rozepsal jako o umělci, který nemohl „žít dál, protože je najednou bez léku, který jej na životě udržoval. Tímto lékem proti utrpení ‚romantikou‘ nebylo totiž – a nemohlo být – dosažení nebo třebas jen prvních začátků konstruktivních cílů revoluce, nýbrž právě jen touha po nich.“.
Kamenem úrazu se pro leckoho stala osobní konfrontace s „prvním státem dělníků a rolníků na světě“, jehož fanatičtí zastánci reagovali až vulgárně či se zuřivou nenávistí, pokud se někdo odvážil vznést proti SSSR veřejnou kritiku. Dynamický byl v tomto ohledu příklad Jiřího Weila, který Sovětský svaz ve své knize reportáží ještě nerealisticky glorifikoval, ale v románu Moskva-hranice jej – možná i jaksi proti své vůli – zachytil i s jeho stinnými, až obludnými stránkami.
Druhá strana barikády
V recenzované knize ovšem vystupuje i řada osobností, které levicovou a/nebo avantgardní kulturu z pravicových či konzervativních pozic kritizovaly. A také osobnosti ze světa politiky a byznysu, které se naopak stávaly terčem útoků levice. Výrazné místo mezi nimi zaujímá firma a rodina Baťových. Už v prvním díle bylo připomenuto, že Jan Antonín Baťa spisovatele vyzýval, aby se vyhýbali pesimismu, a současně na jeho popud vydal zlínský koncern básnickou sbírku Písně mužů Rudyarda Kiplinga, obsahující i slavnou a velmi vlivnou báseň Když.
Ivan Olbracht svou Annu proletářku od počátku promýšlel jako dílo, po kterém by měli dělníci a dělnice sáhnout namísto tzv. červené knihovny.
V novém svazku je Baťa připomenut jako mecenáš naší národní expozice na světové výstavě, která ovšem i samotnou firmu prezentovala v pozitivním světle. Série výjevů znázorňovala podle Marty Filipové evoluci Baťových podniků, přenesenou jak do obuvnictví, tak do běžného života zaměstnanců. Tato vize byla v souladu s celou koncepcí světové výstavy, ale i s tím, jak sama firma viděla svoji roli v obchodě a společnosti. Ostatně v témže roce, 1939, se tématem Zlínského salonu stala „krása práce“. „Pracující člověk vstupuje do umění teprve dnes. Souvisí to těsně se světovým názorem. Práce musila být dříve povznesena z dosavadního pokořujícího stavu, kdy se jí zabývali otroci,“ prohlásil k tomu zlínský malíř pracující pro Baťu Josef Kousal.
Vedle toho ale kniha rozebírá kauzu s románem Botostroj, očerňující dynastii slavných podnikatelů, proti jehož publikování firma rázně zakročila. Poškodit se prý zákulisními machinacemi přitom snažila i vydavatele knihy. Podle Barbory Svobodové poničil reputaci Baťovy rodiny i firmy samotný spor pravděpodobně více než román.
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Nic než Botostroj! Co bylo shnilého v Baťově státě zlínském?
Ovšem doplňme zde, co o poúnorovém vývoji kauzy uvádí například duo Michal Stehlík a Martin Groman: když komunisté v nově přejmenovaném Gottwaldově v padesátých letech zkoušeli tamním obyvatelům promítat stejnojmenný film (natočený podle románu), diváci reagovali pískotem a následně i demolicí kina. Manipulativní film se tehdy ani celý nedopromítal, místní prostě nešlo jen tak jednoduše nakrmit antibaťovskou propagandou: „Na to byla jejich paměť na situaci před rokem 1948 ještě stále příliš živá.“
Podobných aktualizací se autoři knihy nedopouštějí, ale recenzent snad může. Takže ještě dodejme, že zmíněný Kalandra byl po nástupu KSČ k moci popraven a uskutečnění komunistického snu ve své vlastní zemi dlouho nepřežil ani Teige, jen o pár let déle Nezval. Oslovovat davy neuměli, na rozdíl třeba od současného českého premiéra, který je sice velkokapitalista, ale jehož sebeprezentace coby muže, který neustále „maká“ a vede spravedlivý boj proti zkaženým elitám, je vlastně plebejsko-proletářská a díky tomu velmi efektivní. Nakolik to souvisí se skrytým dědictvím komunismu, je otázkou na odborníky, kteří se zaměřují na „longue durée“, zmíněné v úvodu.
Sny o sociální spravedlnosti a světě, v němž se všichni stanou básníky, nebo budou dokonce od práce osvobozeni, si stále zachovávají svoji krásu, přitažlivost a potenciálně i inspirativnost. I proto má cenu se vracet k těm, kdo u nás podobné sny rozvíjeli, zkoumat, v čem uspěli a v čem ne, ptát se, jak alespoň něco z toho zařídit, aniž bychom se ocitli v dystopii…