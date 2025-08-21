Východočeský Woodstock s hvězdou ze Sex Pistols. Hudební festival TrutnOFF začíná

Pak se na dlouhá léta vžilo dlouhé pojmenování Open Air Music Festival Trutnov. A ve chvíli, kdy pořadatelům začalo v trutnovském působišti, jak se říká, téct do bot, přejmenovali svoji akci TrutnOFF, aby se připravili na případné stěhování mimo město, kde festival vznikl. Což se nakonec z různých důvodů i naplnilo. Ale stejný název, zčásti pro jistotu, zčásti i proto, že si rádi pohrávají ve svých oficiálních výstupech s angličtinou, mu ponechávají.
Podzemní kořeny
Festival sice jméno změnil několikrát, ale jeho „majitel“ a ideolog je stále stejný. Martin Věchet, jedna z oněch zmíněných starých mániček vzešlých z druhé generace českého undergroundu, která se do podzemního dění zapojila v osmdesátých letech a dnes se věkově pohybuje kolem šedesátky, se poprvé pokusil realizovat svoji myšlenku na východočeský Woodstock v roce 1984 v hospodském sále ve Starých Bukách u Trutnova.
Ještě před zahájením byl ale Věchet s některými hudebníky zatčen a akce znemožněna. Nicméně Václav Havel, který se na „androšskou“ akci, jež byla striktně na pozvánky, také chystal, nezatčené návštěvníky pozval na svoji nedalekou chalupu v Hrádečku, kde se odehrála alternativa k původně plánovanému festivalu.
Martin Věchet si ovšem nedal pokoj a o tři roky později se rozhodl na svém soukromém pozemku ve Volanově u Trutnova uspořádat první open air festival, při jehož organizaci mu pomáhal jeden z hlavních undergroundových aktivistů František Stárek, zvaný Čuňas, mj. vydavatel legendárního časopisu Vokno.
V den zahájení, kdy už bylo postaveno pódium, na němž měly stanout nejen zavedené alternativní kapely Už jsme doma nebo MCH Band, ale i undergroundové soubory bizarních názvů Druhá směna v kovošrotu, Hudební hluch nebo Hally Belly, ale přijela policie, organizátory opět zatkla a pozemek postříkala močůvkou, což vešlo posléze do dějin jako jeden z úhelných kamenů festivalové mytologie.
Ve svobodných poměrech roku 1990 se Martin Věchet rozhodl „složit reparát“ a festival, který svým kamarádům určitým způsobem dlužil, skutečně uspořádat. Pronajal si od města Trutnova malebný areál Na Bojišti, kam pozval na přelomu srpna a září řadu kapel, které se v ještě nedávno minulém období potýkaly se zákazy. Zahráli zde i navrátivší se exiloví umělci jako Svatopluk Karásek, Dáša Vokatá nebo Charlie Soukup.
Tím se měla historie festivalování v Trutnově původně uzavřít, také se roku 1991 žádný další východočeský Woodstock nekonal, Martin Věchet se věnoval svému podnikání v oboru zlatnictví. Ovšem po nečekaném policejním zásahu v červnu 1992 v klubu End, kdy byl přerušen koncert kapely Psí vojáci, se Věchet – který (jako asi všichni indiáni, k nimž se myšlenkově celý život hlásí) ožívá ve chvíli, kdy se objeví nějaký nepřítel – rozhodl uspořádat další ročník festivalu. A výtěžek věnovat dětem postiženým tehdejší válkou v Jugoslávii.
Tak se nejen zrodila festivalová pravidelnost, která trvá až do dnešních dní, ale i jeho étos, jenž je nepřehlédnutelnou součástí trutnovského festivalu, ať už se zrovna jmenuje jakkoli. Základem je touha po prosazování svobody a humanistické myšlenky, mající kořeny v českém disentu. Ostatně, Václav Havel navštěvoval festival pokaždé, když mu to čas a zdravotní stav dovolily, ať už byl v prezidentské funkci, nebo ne.
K TrutnOFFu ale patří i reflexe jak různých historických výročí, souvisejících s myšlenkami festivalu, tak aktuálních událostí, na něž pořadatelé reagují pozváním speciálních hostů nebo proklamacemi na pódiu. Zcela zásadním rozměrem je také to, že na trutnovský festival nejsou zváni umělci, kteří se v minulosti zapletli s totalitní Státní bezpečností a svoje konání v oné problematické době přesvědčivě nevysvětlili.
Vrcholné okamžiky na Bojišti
Celou první polovinu „zlatých devadesátek“ festival v Trutnově probíhal vcelku klidně. Počet návštěvníků sice průběžně rostl, ale v řádu jednotek tisíc. Až přišel ročník 1997, kdy se podařilo pořadatelům pozvat tehdy nesmírně populární americkou kapelu Faith No More – a publika se oproti osmi tisícům v předchozím roce sjelo na Bojiště o deset tisíc víc. Což bylo v době, kdy například Rock for People byl teprve českobrodskou lokální akcí a Colours of Ostrava měly do svého prvního ročníku ještě pět let, něco neuvěřitelného.
Ročník 1997 byl prostě zlomový. S trutnovským festivalem se definitivně muselo počítat jako s oporou letního koncertování kapel, které měly stále větší zájem o účinkování na něm. A přestože se tolik lidí jako v roce 1997 na festivalu už patrně nikdy nesešlo, další léta měl festival návštěvnost velmi uspokojivou.
Důvodem sice jistě byla zajímavá jména ze zahraničí na programu (většinou tak dvě tři velká a několik takzvaně menších), ale i výběr domácích účinkujících, z nichž někteří se stali bezmála inventářem festivalu, a také jejich stylový rozstřel. Sahal od undergroundových klasiků přes písničkáře typu Jiřího Schmitzera, soulové Monkey Business, swingové Melody Makers Ondřeje Havelky až třeba po Evu Pilarovou, která si festival zamilovala a za absolutního nadšení vystoupila na několika ročnících.
Tuto programovou náplň, pro niž sami pořadatelé používají prastaré české rčení „od Bacha po Vlacha“, si festival TrutnOFF zachoval i do dnešních dní. I přes tři ročníky, jež se konaly v letech 2020 až 2022 v „exilu“ v brněnském areálu Na Střelnici, až po nynější návrat, kdy se festival od roku 2023 už zase odehrává na starém dobrém Bojišti v Trutnově. A letošek nebude výjimkou: ve dnech 21. až 24. srpna se sem chystají skupiny a zpěváci popoví, rockoví i folkoví.
Meziválečný swing zahraje Originální pražský synkopický orchestr, metal zase Dymytry. Festival bude jedinou letní festivalovou štací Pražského výběru. Co se týče zahraniční účasti, Martin Věchet se se svými kolegy letos de facto soustředil na jediné zásadní jméno, které ovšem vstoupí do trutnovské historie mezi ta nejvíce zvonivá: John Lydon a Public Image Ltd.
Všichni vědí, že do rockového povědomí vstoupil John Lydon pod pseudonymem Johnny Rotten coby zpěvák kapely Sex Pistols, jež ve druhé polovině sedmdesátých let sehrála zásadní roli v punkovém boomu na Britských ostrovech – přestože šlo především o marketingový tah jejich manažera Malcolma McLarena.
Což Rotten pochopil v roce 1978 a jeho následující kroky, ve kterých se zcela oprostil od pistolovské minulosti, potvrdily, že právě on byl nejinvenčnějším (ne-li jediným invenčním) členem punkových hvězd. Chtěl se osvobodit od punkových konvencí a vytvořit hudbu, která by byla upřímnější, experimentálnější a provokativnější. S novou kapelou Public Image Ltd. se – už pod pravým jménem John Lydon – obklopil talentovanými hudebníky, kytaristou Keithem Levenem, který zakládal slavné punkové The Clash, basistou Jahem Wobblem a bubeníkem Jimem Walkerem.
V této sestavě Lydon vytvořil unikátní styl, který pracoval s hypnotickými basovými linkami, jež byly převzaty z progresivní varianty jamajské hudby zvané dub, s ambientními kytarovými party a vynikajícím zpěvem i Lydonovými texty, tolik vzdálenými od punkových jednoduchých proklamací jeho původní kapely. Public Image Ltd., zkráceně známí jako PiL, se dočkali značného uznání kritiky i posluchačů, oporou postpunkové hudební scény, a přestože nenabízeli žádnou prvoplánovou hudbu, dočkali se i slušného komerčního úspěchu.
V osmdesátých letech se klasická sestava kapely rozpadla a Public Image Ltd. se proměnili spíše v Lydonův sólový projekt. S neustále se měnící sestavou se kapela posunula k přístupnějšímu, i když stále originálnímu zvuku. Alba měla rockovější zvuk, a některé singly se staly dokonce hity začínající MTV, přestože se Lydon jinak vůči komerčním médiím vždy ostře vymezoval.
Od 90. let kapela de facto nefungovala; až v roce 2009 John Lydon oznámil návrat s novou, stabilní sestavou, která vydala několik dalších alb. Na nich se nová tvorba PiL vrátila k experimentálnějšímu zvuku, ale mohla stavět na bohatých muzikantských zkušenostech svých členů. Už přes čtyři desítky let tak jsou PiL inspirací pro každého, kdo se snaží vymanit ze zavedených rockových konvencí a najít svůj vlastní, originální hlas.
A přesně tohle má společné festival TrutnOFF se svou letošní hlavní hvězdou.