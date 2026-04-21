„Umyj své sestře obličej!“ Chuck Norris byl jediný, kdo dokázal vyslovit Worcester Sauce správně

To patří britskému městu v hrabství Worcestershire a jde původně o keltsko-anglickou složeninu, jejíž výslovnost procházela v angličtině změnami, až se ustálila na podobě, kterou do češtiny adaptujeme jako /vustr/. Podobně nepravidelně se chová např. jméno města Leicester, který by měl v češtině znít /lestr/.
Zcela jiný osud u nás potkal worcester v lahvi. Toto slovo vzniklo zkrácením spojení worcesterská (či worcesterová i worcestrová) omáčka, případně přímo z anglického sousloví Worcester(shire) sauce. Zajímavé přitom je, že k dané výpustce v jazyce původu nedochází, tj. samotné označení worcester se pro danou omáčku v angličtině neužívá. Tento druh tekutého koření začali vyrábět lékárníci z Worcesteru v první polovině 19. století.
Do naší země se začalo dovážet nejpozději ve 20. letech 20. století, kdy znalost angličtiny, respektive anglické nepravidelné výslovnosti jména Worcester nebyla všeobecně rozšířena. Zvuková podoba běžně užívaného slova worcester v češtině pravděpodobně různě kolísala, o čemž svědčí i měnící se výslovnostní doporučení ve starších výkladových slovnících češtiny. Postupně se však víceméně ustálila na dnešním /vorčestr/, což je poměrně blízké tomu, jak se výraz zapisuje. Aktuální výzkum také prokázal, že v případě omáčky se (z našeho pohledu neintuitivní) výslovnost /vustr/ v češtině opravdu neužívá.
Jak se lze přesvědčit na různých internetových diskusních fórech a sociálních sítích, název této omáčky budí pozornost i v anglofonním světě. Jednak ne každý rodilý mluvčí angličtiny nepravidelnou výslovnost jména Worcester zná, jednak samotné spojení Worcestershire sauce je pro některé z nich úplný jazykolam. V nadsázce proto vznikají různé podobně znějící parafráze jako např. „What’s this here sauce“ (“Co je tohle za omáčku?“) nebo „Worst-for-sure sauce!“ (“Omáčka, která je určitě nejhorší!“). Zřejmě nejpopulárnější zkomolenina pak zní „Wash your sister sauce“, tedy „omáčka Umyj si sestru“, která paroduje charakteristický akcent angličtiny užívané na jihu USA.
Není divu, že se téma zvukové podoby worcesterské omáčky dostalo do scénky v americkém sitkomu Dva z Queensu a také do jednoho z vtipů o – před měsícem zemřelém – Chucku Norrisovi. Tato legendární postava prý díky svým superschopnostem byla totiž evidentně jediná na světě, která zvládla anglické spojení Worcestershire sauce vyslovit zcela správně. Nezbývá tedy než doufat, že (sice údajně nesmrtelný) Chuck zde pro všechny případy zanechal alespoň nahrávku.
Autorka působí v ÚJČ AV ČR.