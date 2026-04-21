„Umyj své sestře obličej!“ Chuck Norris byl jediný, kdo dokázal vyslovit Worcester Sauce správně

Glosa   10:30
Worcester je jeden z příkladů názvů, jejichž výslovnost se v češtině liší podle toho, co zrovna označují. Přesný recept na výrobu tmavé, výrazně aromatické omáčky sice v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR nemáme, zato jsme se pokusili zmapovat, nakolik se zvuková podoba obecného pojmenování worcester v češtině vzdálila tomu, jak by se mělo číst zeměpisné jméno Worcester.

Worcesterová omáčka. | foto: SWNS / SWNS / Profimedia

To patří britskému městu v hrabství Worcestershire a jde původně o keltsko-anglickou složeninu, jejíž výslovnost procházela v angličtině změnami, až se ustálila na podobě, kterou do češtiny adaptujeme jako /vustr/. Podobně nepravidelně se chová např. jméno města Leicester, který by měl v češtině znít /lestr/.

Zcela jiný osud u nás potkal worcester v lahvi. Toto slovo vzniklo zkrácením spojení worcesterská (či worcesterová i worcestrová) omáčka, případně přímo z anglického sousloví Worcester(shire) sauce. Zajímavé přitom je, že k dané výpustce v jazyce původu nedochází, tj. samotné označení worcester se pro danou omáčku v angličtině neužívá. Tento druh tekutého koření začali vyrábět lékárníci z Worcesteru v první polovině 19. století.

Vzkříšený katův šleh. Milované i proklínané jídlo v podání šéfkuchaře Drdela stojí za to

Do naší země se začalo dovážet nejpozději ve 20. letech 20. století, kdy znalost angličtiny, respektive anglické nepravidelné výslovnosti jména Worcester nebyla všeobecně rozšířena. Zvuková podoba běžně užívaného slova worcester v češtině pravděpodobně různě kolísala, o čemž svědčí i měnící se výslovnostní doporučení ve starších výkladových slovnících češtiny. Postupně se však víceméně ustálila na dnešním /vorčestr/, což je poměrně blízké tomu, jak se výraz zapisuje. Aktuální výzkum také prokázal, že v případě omáčky se (z našeho pohledu neintuitivní) výslovnost /vustr/ v češtině opravdu neužívá.

Jak se lze přesvědčit na různých internetových diskusních fórech a sociálních sítích, název této omáčky budí pozornost i v anglofonním světě. Jednak ne každý rodilý mluvčí angličtiny nepravidelnou výslovnost jména Worcester zná, jednak samotné spojení Worcestershire sauce je pro některé z nich úplný jazykolam. V nadsázce proto vznikají různé podobně znějící parafráze jako např. „What’s this here sauce“ (“Co je tohle za omáčku?“) nebo „Worst-for-sure sauce!“ (“Omáčka, která je určitě nejhorší!“). Zřejmě nejpopulárnější zkomolenina pak zní „Wash your sister sauce“, tedy „omáčka Umyj si sestru“, která paroduje charakteristický akcent angličtiny užívané na jihu USA.

Není divu, že se téma zvukové podoby worcesterské omáčky dostalo do scénky v americkém sitkomu Dva z Queensu a také do jednoho z vtipů o – před měsícem zemřelém – Chucku Norrisovi. Tato legendární postava prý díky svým superschopnostem byla totiž evidentně jediná na světě, která zvládla anglické spojení Worcestershire sauce vyslovit zcela správně. Nezbývá tedy než doufat, že (sice údajně nesmrtelný) Chuck zde pro všechny případy zanechal alespoň nahrávku.

Autorka působí v ÚJČ AV ČR.

Podruhé během pár dní. Speciál USA odletěl z Ruzyně do Pákistánu, pak se vrátil

Americký letecký speciál Boeing C-32A.

Pardubice mají podmínečně uzavřené sektory. Žabka dostal pokutu

Třinecký trenér Boris Žabka.

Glosa

„Umyj své sestře obličej!“ Chuck Norris byl jediný, kdo dokázal vyslovit Worcester Sauce správně

Worcesterová omáčka.

Soud řeší pobodání raperů v centru Prahy. Obžalovaný vysvětlil, proč si vyrobil kopí

Obvodní soud pro Prahu 7 zahájil hlavní líčení s obžalovaným Jiřím Jarošem ve...

Zlom v poválečné politice, Japonci usnadní vývoz zbraní. Porušení ústavy, míní kritici

Japonská premiérka Sanae Takaičiová hovoří během tiskové konference v kanceláři...

Jen „chyba“ v navigaci? Nový Dvorecký most i přes zákaz hned projelo auto

Řidič projel nově otevřený Dvorecký most v BMW, navzdory zákazu individuální...

Kdo bude nový šéf OSN? Ve hře jsou čtyři jména, tlačí se na zvolení ženy

Kandidáti na příštího generálního tajemníka OSN. Zleva Macky Sall, Michelle...

Glosa

Jak je to s tím Babišovým vysavačem hlasů. Dnes už s ním nikdo nehne

Jan Grolich na zahájení kampaně Lidovců a Starostů v Brně (13. dubna 2026)

Ranní mrazy opět udeří a poškodí kvetoucí stromy. Mapa ukazuje, kde hrozí nejvíc

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Změna po 15 letech. Cook opustí post generálního ředitele společnosti Apple

Tim Cook

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Názor

Evropské zbrojaře starý kontinent potřebuje. Jejich zakolísání je jen epizodou

Německý ministr obrany Boris Pistorius (vlevo) a australský ministr pro obranný...

Bezchybný Vladař vychytal Pittsburgh, Dostál v play off čelil McDavidovi

Anthony Mantha se snaží dorazit puk za Daniela Vladaře.

