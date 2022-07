Policie nás prosí, ať nepíšeme vše. V románu bychom už zvládly zavraždit i děti, shodují se autorky severských detektivek

Lidovky.cz: Proč jsou severské krimipříběhy pro čtenáře tak atraktivní? Proč nás vzrušuje čtení o mordech, záhadách a temných příbězích?

Yrsa: Myslím, že je pro to mnoho důvodů, nejen jeden…

Sara: Jednou z těch věcí je prostředí. Příběhy jsou zasazené do Skandinávie, ale hlavě do malých měst, což je pro mnoho lidí příjemné.

Yrsa: Ano, ve velkém městě je hodně lidí a všem je do jisté míry jedno, co se vám právě děje a co prožíváte. Malé město je důvěrnější, lidé se o sebe víc zajímají.

Sara: Když se něco zlého přihodí, zasáhne to malou komunitu opravdu tvrdě. Zákonitě to víc ovlivní lidi, kteří mezi sebou mají vztah.