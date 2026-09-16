Globální celebrita i sekulární prorok. Do Prahy míří Yuval Noah Harari, autor slavného Sapiens

Kdysi úzce specializovaní odborníci, historici Niall Ferguson, Adam Tooze a právě Yuval Noah Harari reprezentují zajímavý fenomén současnosti: historiky jako globální intelektuální celebrity, či dokonce proroky. Na rozdíl od tradičních akademických pracovníků, kteří oslovují spíš jen odbornou veřejnost, využívají svoji mateřskou disciplínu a původně úzkou oblast svého bádání k interpretaci současnosti. Uzavírají lukrativní knižní smlouvy, vystupují na mezinárodních fórech nebo moderují populární podcasty.
Skot Niall Ferguson působil na katedrách v Oxfordu či na Harvardu a specializuje se na vzestup a pád globálních mocností, finančních sítí a říší. Je multimediálně všudypřítomný, produkuje televizní dokumenty, píše provokativní sloupky a zapojuje se do ostře sledovaných ideologických debat. Prezentuje se jako ostrý kritik moderního progresivního akademického světa a „woke“ kultury a tvrdí, že západní instituce, jako jsou vlastnická práva, kapitálové trhy a právní stát, utvářely a definovaly moderní prosperující svět, za což si na oplátku vysloužil kritiku z eurocentrismu a z bagatelizování brutálních následků britského a amerického imperialismu.
Lidstvo zkrotilo hlad, mor a války, a tak mu pro 21. století podle Harariho zbyly už „jen“ tři projekty: ovládnout biochemické štěstí, porazit smrt a vylepšit člověka na božského tvora.
Brit Adam Tooze, jenž působil třeba na Kolumbijské univerzitě, se proslavil přesvědčivou historií finanční krize z roku 2008. Zpopularizoval také pojem „polykrize“, s jehož pomocí vysvětluje, jak se moderní krizové jevy – změna klimatu, inflace, války či pandemie – vzájemně prolínají, zesilují a zhoršují. Jeho populární blog Chartbook, kde v reálném čase poskytuje historický kontext k probíhajícím ekonomickým otřesům, sledují a inspirují se jím především tvůrci politik, novináři či finanční analytici.
Vzestup historikův
Než se Izraelec Yuval Noah Harari dostal do stejné globální extraligy jako Tooze nebo Ferguson, bádal v Jeruzalémě nad středověkými křižáky. Zlom nastal poté, co údajně musel odučit ostatními spíše odsouvaný úvodní kurz světových dějin pro studenty prvních ročníků. Své přednášky pak přetavil v globální bestseller Sapiens: úchvatný i úděsný příběh lidstva (2014). Harari v něm propojil antropologii, biologii a historii do srozumitelných, výstižných konceptů, například že to, co činí lidi jedinečnými, je jejich schopnost věřit ve „sdílené fikce“, jako jsou peníze, národy či lidská práva. Dějiny Harari rozdělil podle tří revolucí: kognitivní, zemědělské a vědecké.
V rámci té první nám nejprve náhodná mutace dala unikátní jazyk fikce, jenž nám umožňuje propojit se prostřednictvím společných mýtů a fikcí. Svět pak podle Harariho sjednotily tři univerzální, více či méně abstraktní systémy: peníze, impéria a náboženství. Zemědělskou revoluci Harari zase označil za „největší podvod historie“, jelikož místo pokroku přinesla jen dřinu, nemoci a jednotvárnou stravu. A třetí, vědeckou revoluci, zažehlo podle něj revoluční přiznání nevědomosti. Moderní věda vsadila na pochybnost a empirické zkoumání a ve spojení s finančním kapitálem a politicko-vojenskou mocí dala lidstvu do rukou bezprecedentní moc.
Harari v Praze
Více informací o návštěvě Yuvala Noaha Harariho v Praze najdete na stránkách Harari.cz, kde lze i zakoupit vstupenky na konferenci The Future is Personal ve Foru Karlín (pondělí 12. října od 13:00). Harari se během hodinového rozhovoru bude zabývat silami, které transformují svět.
Dnes nás však podle Harariho ta samá fúze vědy, moci a peněz existenčně ohrožuje. Přirozený výběr totiž podle něj nahrazujeme biotechnologiemi, kyborgizací a umělou inteligencí, a jen stěží zatím na opratích držíme sílu, která by nás mohla snadno „terminovat“.
Když už jako historik dospějete k přesvědčení, že jste nalezli klíč k tomu, jak funguje historie, nezřídka vás ovládne pokušení začít předpovídat budoucnost. Když lidstvo zkrotilo hlad, mor a války, zbyly mu podle Harariho pro 21. století už „jen“ tři projekty: porazit smrt, ovládnout evolucí dosud jen střídmě dávkované biochemické štěstí a vylepšit Homo sapiens pomocí genů a kybernetiky na božského Homo deus.
Tak ostatně zněl název dalšího Harariho bestselleru, Homo deus: stručné dějiny zítřka (2017). To ovšem předpokládá, že člověka zredukujeme na pouhý shluk algoritmů a dat, v němž se jeho svobodná vůle a lidské „já“ rozpustí, a měníme se pak v pouhé čipy v internetu věcí. Algoritmy nás podle Harariho brzy přečtou lépe než my sami, Homo sapiens předá kormidlo dějin sítím, kterým už sám není schopen porozumět, a absolutní moc získá malá elita vylepšených nadlidí. A jak s námi tito superinteligentní kyborgové naloží? Nic hezkého nás nečeká. Naloží s námi podobně, jako my dnes nakládáme se svými zvířecími příbuznými.
Varování před AI
A když už jsme jako historici rozluštili kód minulosti a jako vizionáři odhalili temnou budoucnost, zbývá nám už jen v roli duchovních vůdců lidem poradit, jak se zachovat a co dělat. To je ostatně oblíbený žánr i dalších historiků, například globálního intelektuála Timothyho Snydera, jenž napsal knihy jako Tyranie: 20 lekcí z 20. století (2017) či Svoboda: pět pilířů pro život v 21. století (2025).
Harari ve svých 21 lekcích pro 21. století (2019) konstatoval, že infotech a biotech fúze dává elitám moc „hacknout lidské bytosti“. Jakmile si AI a biometrika přečtou naši mysl a skryté emoce, digitální diktatury nás jako voliče ovládnou a zničí naši svobodnou vůli. Nemalou část lidí vytlačí z práce a promění je ve třídu „zbytečných lidí“.
Konečně v nejnovější knize své „apokalyptologie“ Nexus: stručná historie informačních sítí od doby kamenné po AI (2025) Harari odmítá předpoklad, že čím více dat, tím automaticky větší kolektivní moudrost či lepší inteligence. Tato iluze nás podle něj vhání do nebezpečných informačních pastí – od raně novověkých honů na čarodějnice až po totalitní digitální režimy.
Účelem informací totiž nebylo podle Harariho popisovat objektivní realitu, ale tmelit nás do komunikačních a informačních sítí, jako jsou mytologie či byrokracie. Jejich konečným cílem není dosáhnout objektivní pravdy, ale vynutit si, aby členové sdíleli určitý příběh a podle něj jednali. Aby pravda v takové síti přežila, potřebuje silné sebekorekční mechanismy a schopnost opravovat své chyby.
Největší hrozbou dneška je tak podle Harariho samotná AI. Na rozdíl od „pasivního“ knihtisku funguje jako aktivní činitel, který sám rozhoduje i tvoří. Ovládne-li náš jazyk – v určitém smyslu operační systém naší civilizace – může v honbě za zadaným cílem zvolit i destruktivní cesty, které lidé nebudou moci ani předvídat, ani jim zabránit. Harari proto navrhuje AI vnímat jako „mimozemskou“ inteligenci.
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Zatímco běžní čtenáři a posluchači Hararimu naslouchají, vědci zůstávají skeptičtí. Je Harari mistrem syntézy, nebo jen vědeckým populistou? Podle jeho školitele Stevena Gunna se šikovně vyhýbá tzv. peer-review (kritické reflexe ze strany odborníků) tím, že klade tak obecné a „velké“ otázky, že ho nikdo vlastně nedokáže v obecním pohledu korigovat a žádný specialista sám o sobě nedokáže usvědčit z omylu, neboť „nikdo není expertem na význam všeho“.
I tak ale kolegové z akademické obce Harariho často kritizují. Například za přílišné zjednodušování, vybírání si dat podle vlastních potřeb a příliš rychlé „skoky“ od historické analýzy k sci-fi futurismu. Harari si tak vysloužil přezdívky jako „věštec z Delf“, sekulární prorok či pouliční kazatel, míchající osudové hrozby s banalitami, nebo také moderní orákulum, jež sleduje lidstvo z nadhledu věků a zároveň radí šéfům ze Silicon Valley i lídrům MMF.
Elitářství a špatné otázky
Harari si podle svých kritiků monopolizuje veřejný prostor, recykluje známá fakta a vydává je za vlastní závěry. Argumenty, které nezapadají do jeho narativu – například medicínské úspěchy AI – má tendenci ignorovat. Empirická data obětuje senzacechtivosti, spekulace vydává za dané jistoty, a navíc vrší závažné evoluční a biologické omyly: opicím mylně přisuzuje „vokální jazyky“, což odporuje vědeckému konsenzu o jedinečnosti lidské syntaxe, nebo nechává šimpanze bojovat s gepardy, které si ale zjevně spletl s levharty. Jeho náhlou „kognitivní revoluci“ vědci odmítají s tím, že jde o překonanou hypotézu, neboť evoluce myšlení probíhala několik set milionů let.
Například neurovědkyně Darshana Narayananová Harariho označila za „vědeckého populistu“, svádějícího čtenáře pouhým emocionálním storytellingem se zastaralým genocentrickým viděním světa, který ignoruje vliv prostředí – lidské geny totiž podle ní nejsou žádní „loutkovodiči, kteří tahají za nitky osudu“, a lidé nejsou jen „zastaralé algoritmy“, ale živé bytosti, které si své prostředí aktivně spoluvytvářejí. Socioložka Jenny Anderssonová zase Hararimu v knize Homo Deus vytýká elitářství s tím, že tzv. případný biologický „upgrade“ líčí jako jednotný krok lidstva, přestože takový potenciální zůstane výsadou jen hrstky privilegovaných bohatých a mocných. Harari navíc podle kritiků propadá technologickému determinismu a ignoruje největší současnou hrozbu, možný klimatický kolaps.
A neurovědec Art Dowdy mu vyčítá, že v knize Sapiens řeší banální otázku, zda jsou lidé po zemědělské a vědecko-průmyslové revoluci šťastnější než lovci-sběrači. Místo neuchopitelných pocitů by totiž vědci podle Dowdyho měli zkoumat konkrétní nahodilosti a to, do jaké míry tyto posilují a odměňují naše chování. Zatímco Harari si klade otázku „Jsme šťastnější?“, behaviorální analytici by se měli spíše ptát: „Jsme posilováni či odměňováni za to, co děláme?“ Při kladení takových otázek by podle Dowdyho například zemědělská revoluce nemohla být podvodem, ale výsledkem konkrétních nahodilostí a z nich plynoucích materiálních důsledků a následných reakcí.
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Harari se stal stálým hostem technologických konferencí a oblíbeným intelektuálem v Silicon Valley. Využívá svůj vliv k varování před bezprostředními existenčními hrozbami umělé inteligence a bioinženýrství. Novinář Ian Parker v časopise The New Yorker ale jeho knihu Sapiens přirovnává k jízdě turistickým autobusem, jenž se ale u lidských ruin a negativních externalit nikdy nezastaví. Harari, pro nějž je Homo sapiens prostě jen zvíře vyprávějící příběhy, sice varuje před katastrofami, ale řešení nenabízí.
Parker jeho vyhýbavost kritizuje, Harari se prý uchyluje k sci-fi mýtům, které ale odvádějí pozornost od reálných škod, které technologie přinášejí. Jak varuje další novinář, Javier Sampedro v El País, svými sci-fi vizemi nabízí techbros ze Silicon Valley alibi, s jejichž pomocí se tak mohou vyhýbat morální i politické odpovědnosti například za zneužívání AI či narušování soukromí.
Průvodci nejistotou
Vzestup Harariho, Fergusona či Toozeho poukazuje na zajímavý kulturní posun: v éře charakterizované rychlými technologickými změnami a strukturální nestabilitou má veřejnost už dost úzce zaměřených politických komentátorů. Místo toho se například obrací na historiky, aby mu poskytli jistotu historických analogií, rozpoznali historické vzorce chování a ukázali směr, kam se vydat. Tím, že zasazují moderní chaos do hlubokého kontextu minulosti, fungují tito historici jako průvodci naší nejistou budoucností.
Harari nabízí srozumitelné čtení dějin lidstva a pocit perspektivy z nadhledu celé lidské historie. Vytahuje hrozby genetického inženýrství či biometrické kontroly z šera vědeckých kabinetů do veřejného prostoru. Píše bez akademického žargonu a nutí nás přemýšlet o našem možném sebezničení. Jeho akademičtí kolegové mu mohou právem vyčítat povrchnost, redukcionismus či politickou pasivitu, možná jsou to ale jen přirozené limity tohoto literárního žánru a daň za odvahu pustit se za hranice přísně oddělených vědeckých škatulek a odborností.
Je to možná problém i nás čtenářů, našich přehnaných očekávání a toho, že u vědců a historiků hledáme odpovědi na otázky, na něž by nám měli odpovědi dávat spíše naši nejbližší, politici, morální autority nebo duchovní vůdci. Nehledejme proto v Harariho knihách ani neomylnou vědu, ani předpovědi budoucnosti, ani návody, jak přežít nečitelnou současnost. Berme je jako podnětné eseje, plné provokativních tezí či provokujících otázek, na něž ale odpovědi můžeme hledat i v jiných knihách a u jiných autorů.