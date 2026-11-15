Z Francie do Velké Británie přes karibské ostrovy. Alois Kolář získal i Bronzovou hvězdu

Jednou z nejexotičtějších destinací, kam osud čs. vojáky zavál, byly karibské ostrovy. Jedním ze skupiny těch, kteří se přes ně pokoušeli dostat z poražené Francie do Velké Británie, byl i Alois Kolář.
Narodil se 21. listopadu 1908 v tehdy ještě samostatných Hodolanech, které se roku 1919 staly součástí Olomouce. Po vychození obecné školy a tří tříd měšťanky se vyučil dámským kadeřníkem. V době od října 1929 vykonával vojenskou prezenční službu u 1. roty Pěšího pluku 27 v Uherském Hradišti. Během ní absolvoval poddůstojnickou školu a do zálohy byl propuštěný 1. dubna 1931 v hodnosti svobodníka. Jako záložník byl veden u Pěšího pluku 6 „Hanáckého“, k němuž nastoupil i ve dnech zářijové mobilizace v roce 1938.
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Přestože byl ženatý a měl malého syna, rozhodl se po okupaci mezi prvními odejít za hranice bojovat za obnovu národní a státní nezávislosti. Do Polska se mu podařilo dostat 18. května 1939 a o měsíc později, 19. června, byl jako v pořadí 427. voják prezentován v první jednotce čs. zahraniční armády vznikající v Krakově. Na přelomu července a srpna 1939 odjel v jednom z posledních transportů čs. vojáků do Francie. Naštěstí již nemusel nastoupit do Cizinecké legie a 2. října 1939 byl prezentován u 6. roty 1. čs. pěšího pluku v jihofrancouzském Agde. Počátkem roku 1940 se stal poddůstojníkem v další činné službě (tedy vojákem z povolání) a byl dvakrát za sebou rychle povýšený. Ústupových bojů v červnu 1940 se zúčastnil v řadách 7. roty 2. čs. pěšího pluku.
Jako stovkám dalších čs. vojáků se mu díky chaotické situaci v poražené zemi nepodařilo včas dostat do přístavů, z nichž odpalovaly evakuační lodě do Velké Británie a uvízl ve Francii. S pomocí stále ještě fungujícího čs. konzulátu v Marseille však získal demobilizační doklady do Francouzské severní Afriky a odjel do marocké Casablancy.
Díky pomoci protinacisticky orientovaných francouzských důstojníků se mu počátkem října 1940 podařilo, ve skupině téměř tří desítek bývalých čs. vojáků, na falešné doklady dostat na loď Charles Louis-Dreyfus a odplout na karibský ostrov Martinik. Tady byli sice francouzskými úřady internováni, avšak na přelomu listopadu a prosince 1940 se většině z nich, kteří chtěli pokračovat v boji proti nacismu, podařil dobrodružný útěk přes moře na sousední britský ostrov Svaté Lucie.
Odtud pak na přelomu ledna a února 1941 odpluli přes Bermudy do Velké Británie. Šest z nich tam nikdy nedorazilo, když lodě, na nichž pluli, byly potopeny německými ponorkami. Alois Kolář však měl štěstí a počátkem března 1941 se vrátil zpět ke své jednotce.
Počátkem září 1943 byla dosud formálně pěší čs. brigáda na Britských ostrovech reorganizována na obrněnou a téměř přesně o rok později, na přelomu srpna a září 1944, se v rámci třetí fáze operace Overlord vylodila v Normandii. Od počátku října 1944 pak vedla obléhání silné německé posádky v severofrancouzském přístavu Dunkerk. Rotný Alois Kolář se těchto bojů zúčastnil v řadách 3. roty Tankového praporu 2. V polovině listopadu byl těžce zraněn. Po vyléčení se vrátil na frontu a konec války jej zastihl u záložní tankové roty, která se po návratu do vlasti stala v polovině července 1945 základem 14. tankové brigády.
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Kolář, jmenovaný krátce po skončení války do hodnosti rotmistra, byl demobilizován v polovině prosince 1945. Vrátil se k rodině, s níž se usadil v Uničově. Krátce po komunistickém převratu však znovu zamířil do exilu. Dlouhá léta pak žil v Kanadě.
Za svoje působení v zahraničním odboji mu byla udělena všechna čtyři čs. vyznamenání, zřízená v letech 2. světové války: Čs. válečný kříž 1939 (udělen 13. dubna 1946), Čs. medaile Za chrabrost (22. března 1945), Čs. medaile Za zásluhy I. stupně (21. července 1945) a Čs. vojenská pamětní medaile se štítky „Francie“ a „Velká Británie“ (7. března 1944). Kromě toho byl také jako jeden z nemnoha českých vojáků nositelem vysoce prestižní americké Bronzové hvězdy, která mu byla udělena 27. září 1945.