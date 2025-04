Z Peru k Liberatorům. Major letectva Bedřich Müller si z války odnesl i několik vyznamenání

Bedřich Richard Müller se narodil 19. listopadu 1915 v Praze. Jeho rodiči byli Dr. Hugo Müller, profesor na Německé vysoké škole technické v Praze, a Theodora, rozená Bergmannová. Bedřich byl jejich prvorozeným potomkem, měl mladší sestru Helenu, a rodina žila v Terronské ulici v Bubenči. Po obecné škole nastoupil na osmileté reálné gymnázium, které zdárně zakončil složením maturitní zkoušky, a následně zahájil studium práv. Již během gymnaziálních let cestoval po Evropě a mezi lety 1929 až 1938 navštívil Německo, Rakousko, Belgii, Velkou Británii a několikrát i dnešní slovinskou část Království Jugoslávie. Ovládal proto obstojně několik cizích jazyků.

Když byla na konci září 1938 podepsána mnichovská dohoda, rozhodl se přerušit studium práv a vystěhovat se do zahraničí. Prostřednictvím Spolku svatého Rafaela na ochranu katolických vystěhovalců hodlal odjet do jihoamerické Bolívie, kde měl od uvedeného spolku obdržet pozemek pro zřízení vlastní farmy. K cestě došlo až 20. února 1939, kdy odjel přes obsazené Rakousko do Jugoslávie, a odtud dále do italského Janova. Tam na něj čekala dopravní loď společnosti Cosulich Line, na jejíž palubě odplul do Chile. Koncem března dorazil do bolívijského města La Paz. Za valuty, které si s sebou vezl z Československa, zakoupil malou pilu. Po šestiměsíčním provozování dřevozpracující firmy však musel podnikání ukončit a hledat si jiné zaměstnání.

V září téhož roku vypukla světová válka, načež se okamžitě přihlásil na britském a francouzském velvyslanectví s požadavkem vstupu do československé armády. Zároveň patřil do malé skupiny Čechoslováků, která se v Bolívii zapojila do šíření protinacistické propagandy, pořádání příležitostných oslav a sbírek, jejichž výtěžek zasílala na podporu československé věci v zahraničí. V říjnu 1940 se odstěhoval do hlavního města Peru, kde sehnal zaměstnání u peruánské importní a exportní firmy. Také v Limě se aktivně činil v krajanském hnutí, a když do novin začaly pronikat zprávy o československých dobrovolnících z celého světa, kteří se hlásili do zahraniční armády, chtěl i on přispět k osvobození.

V březnu 1942, na základě informací předaných exilovou vládou v Londýně britskému konzulátu, začala jeho cesta do odboje. Oproti ostatním Čechoslovákům nebyl smluvně zavázán u žádné z československých firem jako Baťa a ASO, mohl tudíž odjet okamžitě přes Bolívii do argentinského Buenos Aires, kde vyčkával až do konce května, než odplul lodí Rangitiki do Velké Británie. Do přístavu Liverpool připlul 24. června a k 7. červenci byl zařazen do československé branné moci.

Po základním výcviku u Československé samostatné brigády došlo začátkem října k jeho přijetí do dobrovolnické zálohy britského Královského letectva. Kvůli krátkozrakosti však nebyl vybrán k výcviku členů leteckých osádek a nastoupil k 311. československé bombardovací peruti jako člen pomocného pozemního personálu. Velícími byl hodnocen jako slušný, snaživý, živé a zkušené povahy, i když jeden z nich ho označil za „zbytečného myslitele“. Svou službu ale do konce války vykonával svědomitě, o čemž svědčí hned několik udělených vyznamenání.

Do rodné vlasti se vrátil až v září 1945 a z činné vojenské služby byl propuštěn na konci listopadu. Následně přesídlil do severočeského Jablonce nad Nisou, kde se stal národním správcem firmy Dr. Otto H. Müller, která se zaměřovala na vývoz jabloneckého zboží. V roce 1947 dlouhodobě vycestoval do zahraničí, a to z důvodu navazování kontaktů s novými odběrateli v Anglii, Belgii, Francii, Irsku a Nizozemí. Avšak v únoru 1948 převzali moc v Československu komunisté, a proto se rozhodl nevrátit se zpět do Jablonce a setrvat s rodinou v Anglii. Později se přestěhovali do Peru, kde se živil jako manažer.

Major letectva in memoriam Bedřich Müller zemřel 5. ledna 1984 v Peru.