Zanícený Dan Bárta napsal knihu o nevinnostech světa. Otestoval i neznámé plody kaktusů

Výřad projektů Dana Bárty napovídá, co od něj můžeme čekat tak nějak všeobecně, a tedy i literárně. Kniha Některé nevinnosti světa je tedy nepřekvapivě mimořádně pestrá místy, kterými čtenáře provází, i prostředky, jakými je vystihuje. Tak trochu cestopis, tak trochu intro- i retrospekce, něco filozofování o povaze světa, lidství či ochrany přírody (Bárta je studovaný ekolog a zanícený odonatolog, tedy vážkař). Ať už se ale pokusíme tuhle fúzi či cross-over zaškatulkovat jakkoli, bude se zpěčovat.
Když Bárta před lety psal seriál o tajemstvích přírody pro časopis Instinkt, nadchlo mě, jak spojil věcně podstatné, netriviální i kontraintuitivní ekologické poznatky s přímočarým výkladem, humorem a hravostí až dadaistickou. „Z toho by přece byla krásná, a navíc užitečná knížka i netradiční učebnice ekologie!“ říkal jsem si.
Místo toho vznikl spíše „cestopis“ – uvozovkami bych Nevinnosti světa rád vymezil proti tradičnímu pojetí tohoto žánru, dnes už ne zrovna v kurzu. Proč vůbec překročit rodnou hroudu a humna a tyhle všechny štrapáce? Žijeme miniaturní výsek svých potenciálních životních drah slučitelných s naší fyziologií, psychickou a fyzickou daností.
Cestování proto není jen rozšiřováním obzorů v tom prvoplánově cestovně kancelářním rozvrhu. Cestování má naopak smysl ve vnitřní cestě – odzkoušením psychických a fyzických možností, které v limitech domovské hroudy realizovat nelze. Třeba když si dáte v indickém parnu povzbuzováka s chili a se solí a vybuchne vám páteř.
Srovnejte si své pocity, když zanoříte svůj chrup do neznámého exotického plodu, který protnul vaši životní dráhu v regálu super mega giga hyper marketu, s pocity, kdy jste tentýž plod utrhli z vám neznámého kaktusu v mexické poušti. Je jedovatý, nebo poživatelný? Přežiju? Tuhle část naší psychiky, kdysi jistě dominantní, vytěsnil všudypřítomný pokrok. Krok zpátky do nejistoty nám vrací kousek lidství, o který jsme tím progresem přišli. Cestovat je užitečné.
Žongly se slovy
I ekologie v knize je, taky něco filozofie (Dan Bárta čte na pláži spis filozofa Josefa Šmajse, ten mě kdysi /též/ učil). Neděste se toho, prosím: i když Bárta filozofuje někde v nadmračných výšinách o obecnostech světa, zůstává zakotven v běžných jednotlivostech, které zná každý čtenář z běžné každodenní zkušenosti.
Podobně jako v seriálu Instinktu nás místo „představte si n-rozměrný prostor“ vybízí „představte si, jak si hrajete s dětmi na pískovišti“. Tam se dá leccos naučit hravě…
A vážky? Ty knihou samozřejmě taky semo tamo kmitnou křídly. Nevážkaře by to odradit nemělo. Sám o vážkách nevím nic a při vší úctě k Danově práci jsem na vážkách, zda se o nich vlastně něco dozvědět chci. Ale to je nakonec jedno, protože i vážkařské pasáže baví (popis patálií na mezinárodním vážkařském sympoziu by mohl směle posloužit jako scénář zdařilé grotesky!). Forma – humor, nadsázka, odstup, nadhled, žonglování se slovy – dovede pozornost „unést“. I písničku v jazyce mně neznámém si můžu broukat spokojeně.
Rytmus kapitol: Indonésie, Mexiko, Venezuela, každá kapitola má svých úměrných deset dvacet stránek. Česko: půl tuctu slov. A znovu: Kostarika, Peru, Mosambik… Zase Česko: sotva půl tuctu slov. A tak dál, střídají se cykly mnohomluvnosti a zenové strohosti. A poměr počtu stránek věnovaných tam vs. tady vystihuje, kolik se toho dozvíme o světě, když se do něj s Danem Bártou vydáme.
S rytmem v patách
Rytmus vět: věty krátké, hemingwayovsky úsečné, střídají věty dlouhé a někdy až přerozvité – Nevinnosti světa jsou, alespoň v rámci mého čtenářského záběru, jediným konkurentem některých psaní filozofo-biologa Stanislava Komárka; nikde jinde jsem se nesetkal s vyzávorkovanou pasáží vloženou do souvětí vloženého do nadřazené věty… Větná forma živě připomene popis jistého jezera na Sumatře z pera cestovatele Richarda Halliburtona, který prostorově hierarchicky pobýval „na ostrově v jezeře, na ostrově v jezeře, na ostrově v oceánu“.
Uvedená větná „matrjoška“ zaujala nejen svou komplexitou, ale i tím, že podobných bylo v knize šafránově. Na druhé straně ani mnohé lineárněji plynoucí věty nebudou pro některé čtenáře lehce rozlousknutelným oříškem – Bárta se vyžívá ve výstižných a filigránsky přesných popisech míst a charakteristikách lidí, nastává tedy vršení přívlastků a až čapkovské navršování jejich již existujících vrchů, kup, hromad a kupiček. Tady se brousí drahokamy, pečlivě až přepečlivě, leč účelně.
Smysl pro detail, úplnost a výstižnost nejvíc potěší a pobaví v pasáži, kde Bárta testuje jemu neznámé plody kaktusů v mexické poušti. V tradičně psaném cestopisu se tato zkušenost dá představit třeba větou: „Na kaktusech se poutníkovi nabízely neznámé plody; risknul to, nechutnaly špatně, přežil.“ To by ovšem nebyl literární polétavec Dan Bárta, aby tutéž zkušenost stručně neshrnul v pasáži zvící – a teď se držte – 1116 slov. Ano, tisíci a sto a šestnácti.
Jako biologa mě proud jeho úvahy točící se kolem potenciální jedovatosti neznámých bobulí nadchnul – kritické přezkoumávání detailů, argumenty a protiargumenty, jejich návaznost a logika pořadí rozhodnutí, to vše vedoucí až k finálnímu pozření těch bobulí přiměje smát se, i když tuto pasáž čtete snad posedmé.
Pomyslný thriller Mexická bobule I by klidně mohl pokračovat dál a dál a věřím, že Bárta by dokázal udržet čtenářskou pozornost bdělou a bránici vibrující, i kdyby těch slov bylo třeba ještě 6111. A kdyby ten popis byla fotka, má autor v kapse cenu v nějaké světové fotosoutěži v kategorii Attention to detail a nádavkem zápočet z ekologie.
Bohémská rapsodie
Až refrénově neproměnlivé a doslovné opakování výrazů, motivů, odkazů i celých souvětí dává textu písňovou rytmiku. S tím, jak se příběh odvíjí, se opakováním ta stejná věta či hláška postupně ocitá v různých kontextech a nabývá proměnlivých významů. Nejde jen o prostředek, který často skvěle vystihuje marnost lidského počínání v tropech (“veškerá snaha opět přišla vniveč…“ napsali by napřímo jiní), jemné posuny významů přimějí vnímavějšího čtenáře k zamyšlení i zasmání.
Nicméně celá kniha se nese na zřetelné vlně neopakování. Když lze použít synonymum, Bárta neváhá a přidá rovnou další tři. I bez formálnější analýzy je do očí bijící, že thesaurus téhle knížky objemem davidovské by převážil i mnohé svazky goliáší. Prostě jazzová exhibice, jak má být, se všemi mikrovypiplanými kudrlinkami, které ale můžou být pro některé čtenáře snad až zahlcující.
Když jsme u toho jazzu: Nevinnosti světa mi přepestrostí obrazů a slov k jejich vystižení použitých připomněly album Jazz kapely Queen (1978). Každou píseň jako by složila a zahrála jiná kapela, jako byste poslouchali album, kde se o songy poprali rockeři a bluesmani a popové hvězdičky s metalisty. Zní to teoreticky neslučitelně a rozbitě, ale nějakou magií to v reálu nakonec vše drží krásně pohromadě.
Žvaniti fér
Tento titul knížky rozhovorů Dana Bárty s Petrem Skočdopolem (2013) krásně sebeironicky vystihuje i upovídaný styl Nevinností, plný odkazů, narážek, slovních hříček, dvojsmyslů i trojsmyslů. Bárta si je dobře vědom omezující podstaty slov: slova jsou jen kategorie. Svět je ale kontinuální. Kategorie slov tu kontinuitu předávají omezeně.
Hodně slov, pečlivě vybraných a sestavených, se ale kontinuitě přibližují. Bárta tedy volí strategii měňavky, prohmatává zapadlá zákoutí svých zkušeností, kutá z nich letmé záblesky pocitů, staví je vedle stroze věcných postřehů, neúnavně slídí po šestém přívlastku, který dokreslí nuance popisované situace, které těch předešlých pět vystihlo jen z 92 %. Stručnost není ctnost, jde-li na úkor výstižnosti. A Bártovo vyprávění je právě tak výstižné a inspirativní, jako – účelně – mnohomluvné.
Mile mě překvapilo, na kolik Bártových nevinných míst jsem se nachomýtl také. Fotil jsem ve Venezuele, Kostarice i JAR, zapisoval si zážitky indické i indonéské, leccos z peruánské Amazonie či ze stopování bez peněz po Mexiku. Při čtení Nevinností mě tak zaskočilo, kolikrát mi Bártova slova vytvořila obrázek těch koutů světa plastičtější a barevnější než fotky, které jsem si přivezl sám.