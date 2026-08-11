Zachrání svět poezie? Cesta k básni je stejná jako cesta k přírodě

Dokončuji právě překlad pozoruhodné literárně-kritické knihy. Má poetický název Píseň o zemi a jejím autorem je jeden z nejvýznamnějších britských literárních kritiků posledních desetiletí Jonathan Bate. Věnoval se Shakespearovi, pak anglickým romantikům, dlouho působil na Oxfordu, ale též v rozhlase, kde popularizoval literaturu. Za služby literatuře byl odměněn šlechtickým titulem a nakonec zakotvil v rozpáleném americkém Phoenixu, kde se věnuje environmentálním studiím.
„Hlavní filozofické revoluce vždy představovaly postupné odtrhávání lidstva od přírody, které umožňovalo ničení konečných zdrojů Země technologiemi.“
Tuto knihu napsal dávno před prudkým nástupem velkých jazykových modelů, které dovádějí do krajnosti to, co Bate považuje za příčinu devastace přírody: moderna i postmoderna podle něj dokonaly rozkol, který karteziánství rozevřelo mezi obsahem lidské mysli a přírodou. Moderna i postmoderna, zdůrazňuje Jonathan Bate, tvrdí, že veškeré myšlení musí vycházet z jazyka a že žádné poznání před jazykem neexistuje.
„Hlavní filozofické revoluce od sedmnáctého století vždy představovaly postupné odtrhávání lidstva od přírody, které umožňovalo, anebo alespoň přehlíželo, ničení konečných zdrojů Země technologiemi,“ píše Bate.
I proto věnuje značnou pozornost básníkům romantické tradice, u nichž vnímá cit pro přírodní rytmy a zemi: samozřejmě je to klasik anglické literatury William Wordsworth, řada menších básníků romantického období, pár básníků tzv. postkoloniální literatury, ale také jeden z nejvýznamnějších australských básníků Les Murray – u nás bohužel prakticky neznámý.
Murrayovo dílo, které se uzavřelo před sedmi lety, je pozoruhodné v mnoha ohledech. Vzniká sice v anglické tradici, ale zároveň je jí vzdáleno. Murray nachází jistou inspiraci ve Wordsworthovi a dalších, nicméně jeho zkušenost krajiny a přírody je logicky zcela jiná. Odlišná je krajina, flóra, fauna, ale především paměť země.
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Revoluce v jazyce. Měla chránit dámy před výrazy, které by je mohly přivést do rozpaků
Právě v básnících jako Murray spatřuje Jonathan Bate naději, že se dávný rozkol mezi „představami mysli“ (P. B. Shelley) a „věcmi přírody“ (William Blake) podaří nějak překlenout, že naše myšlení najde cestu ven z vězení solipsismu zpět k žité zkušenosti a zakoušení přírody.
Bateova kniha vyšla před čtvrtstoletím, konkrétně v roce 2000. Už tehdy samozřejmě měla jistou naléhavost. Nicméně se zdá, že v posledních několika letech se tato aktuálnost a naléhavost ještě zvýšila. Tváří v tvář velkým jazykovým modelům nabízí zvláštní naději: že lidstvo může zachránit poezie.
Autor je překladatel.