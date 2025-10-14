Záhadný život v Arktidě. Tajemné rozsivky nalezené v ledu jsou překvapivě plné života

Na první pohled nevypadají jako organická hmota, při prohlídce pod mikroskopem však zjistíme, že jde o rozsivky – jednobuněčné řasy s křemičitou schránkou. Jejich přítomnost v ledu není novinkou, dlouho se však předpokládalo, že jsou mrtvé, přinejmenším uvězněné a nečinné.
Nový výzkum týmu z řady institucí ale ukázal, že arktické rozsivky nejsou ani mrtvé, ani strnule zakonzervované. Dokážou se aktivně pohybovat, a to i v teplotách, které by většinu živých buněk dávno zastavily. Podle profesora bioinženýrství Manua Prakashe zůstávají tyto mikroskopické řasy čilé až do -15 °C, což je nejnižší teplota, při níž byl kdy zaznamenán pohyb eukaryotické buňky (to znamená buňky s jádrem, jaké mají rostliny, živočichové či houby).
|
Jak znovu zalednit Arktidu? Už se v reálu testují desítky možností
Pod mikroskopem rozsivky doslova „bruslí“ po ledu. Nepoužívají bičíky ani jiné výběžky, ale vylučují slizovitou látku podobnou hlemýždí stopě. Ta přilne k povrchu jako lano s kotvou a buňka se za ni přitahuje pomocí bílkovin aktinu a myosinu. Rozsivky tedy využívají podobných chemických substancí a dějů, jaké v těle živočichů včetně člověka zajišťují stahování svalů. Jak tento mechanismus funguje i v mrazu, je předmětem dalšího výzkumu. Zajímavé je ale už to, že arktické druhy rozsivek se pohybují rychleji než jejich příbuzné z mírných oblastí.
Vzorky byly odebrány během téměř dva měsíce trvající expedice v Čukotském moři. Tým vědců z Prakashovy laboratoře a laboratoře Kevina Arriga odebíral ledová jádra na dvanácti stanicích a pomocí speciálních mikroskopů sledoval život uvnitř ledu. V laboratoři pak biologové vytvořili umělé prostředí: tenkou vrstvu sladkého ledu s kanálky a pod ní slanou vodu. Rozsivky se v kanálcích pohybovaly i při teplotách hluboko pod nulou. Další experimenty s fluorescenčními kuličkami umožnily sledovat dráhy jejich pohybu.
Výzkum má širší souvislosti. Pod ledem je Arktida překvapivě zelená, to díky obrovskému množství řas, které tvoří základ potravního řetězce. Aktivní rozsivky tak mohou hrát klíčovou roli v přenosu živin od mikroskopických organismů až po ryby a lední medvědy. Je dokonce možné, že slizové stopy rozsivek pomáhají vytvářet nové krystaly ledu, podobně jako perly vznikají kolem zrnek písku.
Prakash upozorňuje, že Arktida mizí rychleji, než si uvědomujeme. Podle některých odhadů může být Severní oceán během 25–30 let bez ledu. S úbytkem ekosystémů přitom mizí i celé větve evolučního stromu života, které nám mohly odhalit dosud neznámé biologické mechanismy. Proto vědci cítí naléhavost pokračovat ve výzkumu, i když rozpočty na polární expedice se v posledních desetiletích nepochopitelně snižují. Je tedy skvělé, když jedna studie o životě v Arktidě pronikne i na stránky jiných než odborných médií.