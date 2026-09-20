Zahynul v troskách Liberatoru. Český Němec Bruno Babsch položil za svobodu život

Za konkrétní příklad může posloužit i příběh navigátora 311. československé bombardovací perutě britského Královského letectva Bruna Babsche, jenž za svobodu Československa položil svůj život.
Bruno Johann se narodil 16. září 1905 v Lipníku nad Bečvou manželům Johannovi a Eleonoře Babschovým. Ti měli svatbu jen dva měsíce před narozením prvorozeného potomka. Rodina se v následujících letech rozrostla ještě o dvě dcery, v říjnu 1906 o Grethe a v březnu 1908 o Edeltraudt. Dle matričních záznamů bydleli v roce narození nejmladší dcery v ulici Weisskirchergasse 195, dnes ulice Hranická. Dle sčítání lidu z roku 1910 byli hlášeni v sousedním čísle popisném 196. Hlava rodiny, otec Johann, pracoval jako strojník v továrně Erste Leipniker Flanell-, Tuch- und Hunyaschuhfabrik na výrobu soukenné obuvi, matka se starala o chod domácnosti. Začátkem 20. let bydleli Babschovi v ulici Masarykova a hlásili se k německé národnosti.
V té době byl Bruno Babsch studentem německé reálky v Olomouci, kam přestoupil z vyšší reálné školy v rodném městě. Zajímavostí ale je, že školu nenavštěvoval na dennodenní bázi, ale vzdělával se doma a do školy dojížděl pouze skládat závěrečná přezkoušení. Po čtyřech ročnících pak pokračoval studiem státní vyšší průmyslové školy a jako učeň elektrotechniky vykonával praxe například u Karla Janáčka v Lipníku nad Bečvou. Po dokončení studií pracoval jako technický úředník.
V říjnu 1927 byl Bruno Babsch po předchozím odvodním řízení povolán do československé branné moci a zahájil službu ve Vojenském leteckém učilišti. V jeho rámci absolvoval Školu pro výchovu důstojníků letectva v záloze a vycvičen byl jako letecký pozorovatel v Chebu. Od srpna 1928 do druhé poloviny března 1929 sloužil u Leteckého pluku 1 v pražských Kbelích. Následně sloužil až do Nového roku 1931 u Leteckého pluku 3 „Generála letce Milana Rastislava Štefánika“ v Piešťanech. Poté odešel v hodnosti podporučíka do zálohy a znovu se vrátil ke svému civilnímu zaměstnání. Dne 11. října 1934 uzavřel civilní sňatek s Irmou Marií Steinerovou. V rámci jednoho z povinných vojenských cvičení absolvoval v roce 1935 v Piešťanech kurs pro důstojníky hlásné služby. S účinností a pořadím k 1. lednu 1936 byl též povýšen do hodnosti poručíka letectva v záloze. Téhož roku v létě také pobýval v karlovarských lázních.
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Naprosto zásadními se v životě Bruno Babsche staly události po nacistické okupaci a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939. Ještě téhož měsíce, konkrétně 21. března, se s manželkou Irmou nechali oddat římskokatolickým farářem v Černotíně nedaleko Hranic. Není známo, co bylo důvodem k podniknutí takového nestandardního kroku, možná už ale tehdy manželé tušili, co s nacistickým režimem přichází, a církevním sňatkem chtěli jen zamaskovat židovský původ Irmy Babschové. Ze záznamu je zřejmé, že manželé žili v Hranicích, kde Bruno Babsch pracoval jako správce cihelny. Již začátkem srpna ale odešel do Polska, kde se dal k dispozici československému zahraničnímu odboji. Jako většina ale neodjel do Francie a zůstal v Polsku a stal se součástí vzniknuvší Legie Čechů a Slováků.
Po vypuknutí války ustupoval Bruno Babsch s jednotkou východním směrem, kde byl zanedlouho zajat postupující Rudou armádou. Bruna Babsche poté čekal dlouhý pobyt v internačních táborech. Teprve v únoru 1941 odplul ze Sovětského svazu přes Turecko až do Palestiny, kde byl prezentován u československého vojska na Blízkém východě. Drobnou zajímavostí je skutečnost, že v té době již běžně používal počeštělou variantu svého příjmení Babš. V druhé polovině dubna dále pokračoval do Velké Británie, kam připlul v červenci téhož roku. Z přístavu v Glasgow odjel do československého depa ve Wilmslow, kde byl přijat do dobrovolnické zálohy britského Královského letectva. Po základním výcviku byl v říjnu přemístěn jako navigátor k 311. československé bombardovací peruti. Kvůli dlouhé neaktivitě byl ale již začátkem roku 1942 odeslán do výcviku pro navigátory.
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Koncem února 1943 se Bruno Babsch vrátil zpět k 311. československé bombardovací peruti, která tou dobou ještě létala na strojích typu Wellington. Svou první protiponorkovou patrolu podnikl v osádce kapitána Oldřicha Doležala dne 15. března. S touto osádkou absolvoval celkem osm operačních letů a pouze z jednoho byli kvůli zhoršujícímu se počasí odvoláni. Od května do srpna pak procházel s osádkou Adolfa Musálka výcvikem na čtyřmotorových strojích typu Liberator. Po zakončení výcviku provedl v uvedené osádce 23. srpna protiponorkovou patrolu.
Nadporučík letectva Bruno Babsch zahynul s celou svou osádkou 29. srpna 1943 při letecké havárii krátce po startu k desátému operačnímu letu ze základny Beaulieu. Zhruba půl minuty po opuštění ranveje se letadlo zřítilo a celé shořelo. Pohřben byl po boku svých spolubojovníků 1. září 1943 v československé sekci hřbitova Brookwood. Nedlouho po skončení války mu byl posmrtně udělen Československý válečný kříž 1939 a postupně byl i povyšován. Posledního takového povýšení, do hodnosti podplukovníka in memoriam, se mu dostalo v rámci politické a morální rehabilitace československých letců v roce 1991. Jeho jméno je uvedeno na pamětní desce v rodném Lipníku nad Bečvou a pomnících v Praze a Přerově.
Velmi tragicky ve válečných letech skončil i život jeho manželky Irmy. Ta byla kvůli svému židovskému původu deportována 26. června 1942 do ghetta v Terezíně, odkud o dva měsíce později pokračovala dále do nacistického vyhlazovacího tábora Malý Trostinec, kde byla zavražděna.