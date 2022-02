Dobré klima a vztahy podporují učení. Podle čeho poznat kvalitní základní školu?

Je to ta pravá? V loňském školním roce fungovalo v Česku 4214 základních škol, které poskytovaly vzdělání 962 348 žákům. Vybrat tu správnou někdy bývá oříšek. | foto: Shutterstock

Na tom, že by Česko mělo mít dobré školy, se asi shodnou všichni. Už mnohem menší shoda ale panuje v tom, jak by měly vypadat. Světlo do debaty na téma kvalitní škola se rozhodla vnést Česká školní inspekce (ČŠI) a na začátku prosince loňského roku vydala zprávu s názvem Společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách.