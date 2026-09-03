Nestává se často, aby kvantoví fyzici podrobili výzkumu laboratorní myši. Tým vedený Danielem Oblakem z University of Calgary to ale udělal: strčil uspané myšky do temné komory a zacílil na ně extrémně citlivou kameru.
V laboratorních podmínkách biofotony prozradí reakci buněk na nejrůznější zátěže, což se nabízí k využití při testování karcinogenních látek a dalších škodlivin.
Výsledkem byl snímek jemně zářící siluety myšího těla, když detektory kamery zachytily velmi slabý proud fotonů vyzařovaných zvířecím organismem. Poté vědci vložili do komory mrtvou myš a kamera s výjimkou několika zářících bodů nedetekovala prakticky žádný signál.