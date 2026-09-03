Vše živé září biofotony, říkají vědci už sto let. A nechtěně tak nahrávají šarlatánům

Jaroslav Petr
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Výzkum vědeckého týmu Daniela Oblaka z University of Calgary. Uspané myšky dal do temné komory a zacílil na ně extrémně citlivou kameru. Výsledkem byl snímek jemně zářící siluety myšího těla (vlevo), když detektory kamery zachytily velmi slabý proud fotonů vyzařovaných zvířecím organismem. Poté vědci vložili do komory mrtvou myš (vpravo) a kamera s výjimkou několika zářících bodů nedetekovala prakticky žádný signál. | foto: University of Calgary

Vše živé – od bakterie po člověka – „svítí“. Organismy vysílají do okolí tzv. biofotony. Fenomén známý přes sto let se dostává do popředí zájmu vědců a lékařů. Vidí v něm například naději pro diagnostiku vážných chorob včetně nádorových onemocnění.

Nestává se často, aby kvantoví fyzici podrobili výzkumu laboratorní myši. Tým vedený Danielem Oblakem z University of Calgary to ale udělal: strčil uspané myšky do temné komory a zacílil na ně extrémně citlivou kameru.

V laboratorních podmínkách biofotony prozradí reakci buněk na nejrůznější zátěže, což se nabízí k využití při testování karcinogenních látek a dalších škodlivin.

Výsledkem byl snímek jemně zářící siluety myšího těla, když detektory kamery zachytily velmi slabý proud fotonů vyzařovaných zvířecím organismem. Poté vědci vložili do komory mrtvou myš a kamera s výjimkou několika zářících bodů nedetekovala prakticky žádný signál.

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Výzkum vědeckého týmu Daniela Oblaka z University of Calgary. Uspané myšky dal...

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