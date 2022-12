Za školu s vědomím rodičů. Jak řešit fenomén skrytého záškoláctví?

Je tedy patrné, že s přibývajícím věkem absence stoupají, ačkoliv (jak si každoročně empiricky ověřují pediatři i rodiče) nejvíce stonají nejmenší děti. Novější čísla nejsou k dispozici, respektive nejsou přesná, protože do statistik vstoupily covid a distanční výuka.

Údaje o neomluvené absenci, tedy záškoláctví, nesbírá inspekce ze všech škol v Česku. Existují školy, kterých se záškoláctví prakticky netýká, stejně jako školy, kde je neomluvených absencí až pětina z celkového počtu zameškaných hodin.

Pokud už děti nějaké neomluvené hodiny mají, většinou je to pak v rozmezí 37 až 54 hodin za rok, z médií jsou ale známé i případy, kdy žáci bez omluvy zameškali i několik stovek hodin. V poslední době se častým problémem stávají i omluvené hodiny, a to tehdy, kdy jimi rodiče opakovaně kryjí situace, kdy se jejich ratolestem do školy z různých důvodů prostě nechce.