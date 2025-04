Zákryt Slunce aneb není zatmění jako zatmění

Úžasný důkaz přinesl modul Blue Ghost americké společnosti Firefly Aerospace, jenž na Měsíc dosedl pouhý jeden den před zatměním. Fotografie zachycuje na nebi černém jako uhel svítící prsten ozdobený zářivým diamantem.

Není to ale historicky první snímek zatmění Slunce pořízený z Měsíce: ten získala sonda Surveyor 3 už v dubnu 1967. Byl to ale jen černobílý televizní záběr a kvalita byla poplatná tehdejším technologiím.

Když jsem fotku z Blue Ghostu uviděl, nejprve mě napadlo, že je to snad podvod, protože navlas stejně vypadají snímky začátku a konce úplného zatmění Slunce pořízené ze Země. Ale pozor, populární kachní test tu selhává: sice to vypadá jako kachna, plave a kváká to jako kachna, ale kachna to není.

Na Zemi je při zatmění Slunce jeho zářící disk překryt Měsícem, který nemá vlastní atmosféru, takže světlý prstenec na obloze je sluneční koróna – atmosféra Slunce. Naproti tomu při pohledu z Měsíce je ten svítící prstenec atmosféra naší planety prozářená světlem Slunce, skrytého za Zemí.

Oranžový prstenec

Jinak řečeno: ze Země astronomové pozorují tento typ zatmění proto, aby zkoumali atmosféru Slunce, z Měsíce zase můžeme sledovat atmosféru Země. A ta by měla být jasně oranžová, protože modrá a fialová barva původně bílého slunečního světla se rozptýlí ve vzduchu a dál k Měsíci pokračuje světlo převážně oranžové a červené. Prstenec na fotografii, již pořídil Blue Ghost, oranžový není. Zachycuje teprve začátek úplné fáze a onen diamant na prstenu je způsoben posledními paprsky přímého slunečního světla.

Ten snímek by zasloužil větší pozornost, než jakou vzbudil. Médii doslova proletěl, často jen jako jedna z mnoha položek ve fotogalerii. Na sociálních sítích v záplavě obrázků kočiček, pejsků a výtvorů umělé inteligence světlý kroužek na černém pozadí těžko zaujme. Sám ale z toho záběru mám smíšené pocity.

Desítky let jsem návštěvníkům hvězdárny a později svým studentům dramaticky líčil, jakou nádheru uvidí, až budou při zatmění Slunce sledovat obří oranžový prstenec kolem černého kotouče na hvězdami posetém nebi. A varoval jsem, že letenky na Měsíc budou v době zatmění dražší než obvykle. Teď to na fotografii uvidí každý. Jen s trochou nadsázky se sen stal skutečností, takže mám radost. Na druhou stranu… splněný sen už není snem.

Na závěr, aby těch zatmění nebylo málo: když už dojde k zatmění Měsíce, předchází mu nebo je následuje zatmění Slunce. A právě tento víkend nastává zatmění Slunce pozorovatelné ze Země. Obyvatelé Měsíce však v tu chvíli neuvidí nic nápadného, protože stín Měsíce Zemi mine – zatmění je pouze částečné.