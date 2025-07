Všechno je jinak. Zbrojení je novou mantrou Evropy, ale všichni tu lžou

Evropské vlády (s výjimkou vlády španělské) s tím na summitu NATO souhlasily s podlézavostí až byzantinskou. Tolik se snažily lísat k prezidentovi USA, hlásit již předem, že závazek splní. Na rovině společenské a mediální to ale působí jinak, daleko rozmanitěji, jak se dnes s oblibou říká.

Putina určitě vyděsí, musí-li počítat s tím, že až italští vojáci ze Sicílie vyrazí na Ukrajinu, vzdálenou tři tisíce kilometrů, budou to mít přes most o fous blíže, píše sarkasticky.

Ta rozmanitost ovšem vypadá různě. Dirk Kurbjuweit, šéfredaktor německého magazínu Der Spiegel, ji v editorialu pojal ve stylu „všichni lžou“. Tím myslí Írán i Západ. „Lež patří k repertoáru politické komunikace,“ píše Kurbjuweit a má pravdu, ač je třeba rozlišovat mezi úmyslnou lží, propagandou a účelovým výkladem. Íránskou lež autor ilustruje výrokem duchovního vůdce Chameneího: „Gratuluji našemu milému Íránu k vítězství nad režimem USA.“ Pro zemi, jež nedokázala zabránit Izraeli ani USA, aby ji jejich letouny zasypaly bombami, je to lež jako věž.

Západní lež ilustruje tím, že 1,5 procenta z oněch 5 procent HDP se má vynaložit na „infrastrukturu relevantní pro obranu“. Jak to asi dopadne? Podle Kurbjuweita tak, že třeba Itálie zařadí dlouho chystaný most z pevniny na Sicílii mezi „projekty relevantní pro obranu“. Jistě, píše autor sarkasticky, Putina určitě vyděsí, musí-li počítat s tím, že až italští vojáci ze Sicílie vyrazí na Ukrajinu, vzdálenou tři tisíce kilometrů, budou to mít přes most o fous blíže.

Ale jednoho společného jmenovatele autor nachází: „Lidé nejsou hloupí, což platí v autokraciích i v demokraciích. Každá lež, každý trik nahlodává důvěru v politické vedení.“

K tomu píše i Sabine Rennefanzová, blogerka na webu Der Spiegel. Narodila se v NDR, a když padl komunismus, bylo jí 15 let, tak není divu, že její srdce bije pro liberální levici. Ale pozor, nikoli umanutě. Rennefanzová nemá ráda AfD, ale ještě víc jí vadí „protipožární zeď“, která se staví nejen kolem AfD, ale do značné míry ostrakizuje celý východ Německa. Dospěla tak k zajímavé nekonformitě.

Co se týče motivů pro zbrojení, autorka vychází z nejistoty ve faktech. Dlouho po náletu USA na Írán a summitu NATO teprve vycházelo najevo, co bylo či nebylo zasaženo. „Nic nevíme, ale chováme se, jako bychom věděli vše,“ píše autorka, „jako bychom dokonce dokázali číst budoucnost. Podle toho může být ruský útok na spadnutí už příští rok, nejpozději do roku 2029, předpovídají experti s příjemným chvěním v hlase.“

Nedělá ze sebe expertku na vojenství, ale z pohledu žurnalistky jí vadí toto: „Je ohromující, jak moc se veřejná diskuse ubírá jedním směrem.“ Proto svůj text nazvala Všichni běží jedním směrem – a Německo za nimi. Vadí jí, že otázky a námitky jsou odmítány jako indoktrinace, podřízenost Putinovi či popírání reality. Spatřuje v tom „znepokojivou fascinaci nedostatkem alternativ“.

A to jsme u Angely Merkelové a jejího oblíbeného výrazu alternativlos (německé paslovo roku 2010). Rennefanzová píše, že za covidu kancléřka varovala před „diskusními orgiemi“, chovala se, jako by věděla vše, spoléhala na své experty, nechala vyhlašovat určité kroky a všechno to fungovalo. Autorka naznačuje, že pandemie aktivovala v politicích, jako je dnešní ministr financí Klingbeil (šéf SPD), autoritářský impulz, který ožil v přístupu ke zbrojení.

Možná si řeknete, že postoje Rennefanzové patří do šuplíku „dezolátů“ či „levičáků“. Ale tak to není. Nefandí kancléři Merzovi (CDU). Nefandí vicekancléři Klingbeilovi (SPD). Z něj si dělá legraci. V TV diskusi řekl, že bylo správné, když v 90. letech odmítl základní vojenskou službu. A správné je i to, že dnes by ji neodmítl.

„Vždy správně? Proč? To není tak důležité,“ píše autorka. Nefandí ani Zeleným, jejich poslance Hofreitera označuje za „tankového fanatika“. V textu Drazí soudruzi, Putin není Gorbačov! odmítá i manifest veličin sociální demokracie – stím, že jde o lidi mentálně uvázlé za studené války, neuvědomující si, že s Putinovým Ruskem se tak dohadovat nedá. A už vůbec nefandí AfD.

Shrňme to. V Německu občas veřejná diskuse zamíří výrazně jedním směrem. Roku 2015 za migrační krize. Roku 2020 za covidu. Roku 2025 při zbrojení. A zkušenost velí, že v těchto situacích má smysl sledovat názorové nekonformisty.