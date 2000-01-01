náhledy
Ročenka české architektury přináší ty nejlepší stavby z let 2024 a 2025. Z celkem 180 přihlášených projektů vybral Jan Schindler 35 staveb, které tvoří obraz současné architektonické praxe. A opravdu stojí za to si ji prolistovat. V galerii se můžete prohlédnout bytové domy ve Žďáru nad Sázavou, které reprezentují koncept dostupného bydlení.
Autor: Boys Plays Nice
Revoluční je tento dům v mnoha směrech. Nejenže řeší potřeby města a vytváří ono dostupné bydlení, je to ale navíc jeden z prvních vícepodlažních bytových domů ze dřeva, který v Česku vznikl.
Autor: Boys Plays Nice
Uspořádání bytových domů vychází z principu tradičního městského bloku, ve kterém jsou veřejné plochy, polosoukromý vnitroblok i soukromé předzahrádky.
Autor: Boys Plays Nice
Koncept dostupného bydlení je v českém kontextu relativně nový, v posledních letech se tu ale objevilo hned několik projektů. V zásadě jde o byty se zvýhodněným nájmem, obce díky nim mohou saturovat svoje potřeby a nabídnout je třeba učitelům, lékařům, zdravotním sestrám či hasičům. Za bytovými domy ve Žďáru nad Sázavou stojí společnost Dostupné bydlení České spořitelny, zároveň se podílelo i samo město.
Autor: Boys Plays Nice
Za návrhem bytových domů ve Žďáru stojí architektonické studio Kuba & Pilař architekti.
Autor: Boys Plays Nice
Čtyřpodlažní domy jsou tvořené příčnými nosnými stěnami, mezi které jsou dovnitř vložené lodžie s dřevěnými okenicemi, jež jsou orientované do vnitrobloku.
Autor: Boys Plays Nice
Konstrukce stavby byly předem vyrobené, ale také montované na stavbě, přičemž jejich převážná většina je ze dřeva.
Autor: Boys Plays Nice
Architekti pracovali také s dřevěnými pavlačemi.
Autor: Boys Plays Nice
Zatímco stěny a stropní desky jsou z CLT panelů, konstrukce vznikla z lepených dřevěných vazníků.
Autor: Boys Plays Nice
Jádro s výtahy a schodišti, stejně jako opěrné stěny pak vznikly z železobetonových prefabrikátů.
Autor: Boys Plays Nice
„Domy jsou stavebnice z dřevěných dílů, přesně vyrobených na CNC strojích, které se snadno smontují,“ uvádí architekti.
Autor: Boys Plays Nice
„Vše musí být vymyšlené a nakreslené na sto procent. Na nic se nesmí zapomenout, protože dřevěné konstrukce jsou pohledové a nelze do nich bez viditelného poškození zasahovat,“ tvrdí o konstrukci domů architekti.
Autor: Boys Plays Nice
Čtyřpodlažní domy ve Žďáru jsou tvořené příčnými nosnými stěnami, mezi které jsou dovnitř vložené lodžie s dřevěnými okenicemi, jež jsou orientované do vnitrobloku.
Autor: Boys Plays Nice
Bytový dům ve Žďáru nad Sázavou řeší potřeby města a vytváří dostupné bydlení, je to ale navíc jeden z prvních vícepodlažních bytových domů ze dřeva, který v Česku vznikl.
Autor: Boys Plays Nice
Bytové domy ve Žďáru nad Sázavou jsou revoluční v mnoha směrech.
Autor: Boys Plays Nice
Uspořádání bytových domů vychází z principu tradičního městského bloku, ve kterém jsou veřejné plochy, polosoukromý vnitroblok i soukromé předzahrádky.
Autor: Boys Plays Nice
Konstrukce stavby byly předem vyrobené, ale také montované na stavbě.
Autor: Boys Plays Nice
„Domy jsou stavebnice z dřevěných dílů, přesně vyrobených na CNC strojích, které se snadno smontují. Vše musí být vymyšlené a nakreslené na sto procent,“ uvádí architekti.
Autor: Boys Plays Nice
Bytové domy ve Žďáru nad Sázavou. Za návrhem stojí architektonické studio Kuba & Pilař architekti.
Autor: Boys Plays Nice
Uspořádání bytových domů ve Žďáru vychází z principu tradičního městského bloku, ve kterém jsou veřejné plochy, polosoukromý vnitroblok i soukromé předzahrádky.
Autor: Boys Plays Nice
Čtyřpodlažní domy jsou tvořené příčnými nosnými stěnami, mezi které jsou dovnitř vložené lodžie s dřevěnými okenicemi, jež jsou orientované do vnitrobloku.
Autor: Boys Plays Nice
Bytové domy ve Žďáru nad Sázavou od studia Kuba & Pilař architekti.
Autor: Boys Plays Nice
Bytové domy ve Žďáru nad Sázavou
Autor: Boys Plays Nice
Bytové domy ve Žďáru nad Sázavou
Autor: Boys Plays Nice
Bytové domy ve Žďáru nad Sázavou
Autor: Boys Plays Nice
Bytové domy ve Žďáru nad Sázavou
Autor: Boys Plays Nice
Bytové domy ve Žďáru nad Sázavou
Autor: Boys Plays Nice
Bytové domy ve Žďáru nad Sázavou
Autor: Boys Plays Nice
Bytové domy ve Žďáru nad Sázavou
Autor: Boys Plays Nice
Bytové domy ve Žďáru nad Sázavou
Autor: Boys Plays Nice
Bytové domy ve Žďáru nad Sázavou
Autor: Boys Plays Nice