Jeho hlas zahájil květnové povstání. Po válce skončil Zdeněk Mančal v uranovém dole

Zdeněk Mančal se narodil 9. října 1913 v Litomyšli do rodiny vrchního poštovního oficiála Antonína Mančala. Spolu s rodinou se roku 1915 přestěhoval do Prahy. V mládí sportoval v Sokole, házel oštěpem a hrál házenou za H. C. Vinohrady. Věnoval se i divadlu a loutkoherectví.
Po maturitě na reálném gymnáziu ve Slovenské ulici absolvoval v letech 1935–1937 vojenskou prezenční službu a poté pracoval na pozici vychovatele. Jako podporučík pěchoty v záloze se zúčastnil mobilizace v roce 1938 a od března 1939 byl zapojen do odboje v rámci Obrany národa. Účastnil se i vydávání ilegálního časopisu V boj. Prostřednictvím odbojových pracovníků škpt. Karla Řiháka a tajemníka rozhlasu Zahradníka nastoupil v prosinci 1940 do rozhlasu jako hlasatel.
5. května 1945 zahájil Zdeněk Mančal ranní vysílání českoněmeckou větou „Je sechs hodin!“ a od té doby již vysílal pouze v češtině. Na telefonické dotazy do studia odpovídal pouze větou „Na nic se mne neptejte“. Po poledni začali budovu rozhlasu obsazovat čeští policisté, kteří se zde dostali do boje s oddílem SS. Požádali proto rozhlasové techniky o přivolání posil.
Technici předali lístek se vzkazem do hlasatelny. Ve 12.33 zaznělo z rozhlasových přijímačů v protektorátu hlášení Zdeňka Mančala „Voláme českou policii do rozhlasu, střílí se zde.“ Tím začalo povstalecké vysílání rozhlasu.
Na tento signál povstalci 5. května na většině území českých zemí vytvořili podmínky pro příchod spojeneckých armád přesně podle původního záměru, s jakým Obrana národa od roku 1939 celonárodní povstání připravovala. Spolu s dalšími hlasateli vytrval Zdeněk Mančal u mikrofonu do 9. května, kdy na půdě osvobozené Prahy přivítal Rudou armádu.
Po válce dále pracoval nadále jako hlasatel, byl povýšen na poručíka v záloze a vyznamenán Československým válečným křížem 1939. V únoru 1948 jej však akční výbor z rozhlasu vyhodil. V roce 1949 byl zatčen a v souvislosti s protikomunistickým Prokešovým pučem odsouzen ke třem letům vězení. Prošel káznicemi na Pankráci, na Borech a v uranovém dole Rovnost v Jáchymově. Po propuštění pracoval jako betonář a skladník. Zemřel 5. srpna 1975 v Praze.