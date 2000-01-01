náhledy
Dne 12. října roku 1928 zachránily železné plíce první lidský život a potom ještě mnoho dalších. Dýchaly za mnoho lidí a bojovaly tak nejen s následky epidemie obrny. Přístroj evokoval batyskaf či inkubátor, v němž někteří pacienti strávili takřka celý svůj život. Lidé v nich vystudovali univerzity, vedli kariéry, ale i umírali následkem výpadku proudu.
Železné plíce se používaly především v době epidemií dětské obrny v polovině 20. století. Byly využívány k podpoře dýchání při ztrátě kontroly nad dýchacími svaly. Dýchání bylo usnadněno pomocí změn tlaku v uzavřeném prostoru.
Očkování proti obrně začalo v roce 1955. V roce 1952 zemřelo na obrnu téměř 3 000 lidí a děti byly hospitalizovány na odděleních s železnými plícemi ve většině nemocnic.
Američan Fred Snite, muž v železných plicích, cestoval 5 000 mil v parníku a svém speciálním vlaku do francouzských Lurd, kde se údajně odehrávají zázračná uzdravení. Na místo přijel 26. května 1939.
Američan Fred Snite (muž v železných plících) uspořádal pro své rodiče překvapivou oslavu v pařížském hotelu George Snite u příležitosti jejich 30. výročí svatby. Mezi hosty byli i zaměstnanci nemocnice, kde Snite pobýval během své návštěvy Paříže. Na snímku vpravo je jedna ze Sniteových denních sester.
A v roce 1939 se Snite stihl i oženit. Na snímku s novomanželkou a svým otcem před odjezdem na líbánky.
Bez „dýchacího tunelu“ by bývala řada pacientů vydržela při životě jen několik minut. Snímek z roku 1938.
Slečna June Lovely z Červeného kříže v železných plicích předvádí nový hranolový knižní radar a novou automatickou metodu otáčení stránek, kterou ovládá bradou. Snímek z roku 1953.
Bizarně vypadající přístroj je jedním z památníků medicíny, ta naštěstí od této doby značně pokročila. Někteří lidé si ale na kovový válec zvykli a neopustili jej, byť medicína už nabízela modernější ventilátory a trávit život v „tunelu“ nebylo třeba. Loni v březnu například ve věku 78 let zemřel americký právník Paul Alexander, který kvůli dětské obrně žil v železných plicích od dětství. (Na snímku z roku 1930 je ukázka železné plíce.)
Ochrnutý muž Paul Alexander z Texasu žil v železných plicích 70 let. Dětskou obrnu, která mu znemožnila samostatné dýchání, prodělal v osmi letech. Zemřel loni v březnu. (27. dubna 2018)
Paul Alexander vystudoval práva, složil advokátní zkoušky a vykonával právnickou praxi. Také vydal memoáry, které prý psal osm let pomocí plastové tyčinky na klávesnici a diktoval kamarádovi. (27. 4. 2018)
Poslední osobou žijící uvnitř železné plíce je Martha Lillardová (na snímku). Ta se patrně nakazila obrnou při oslavě svých pátých narozenin v zábavním parku Joyland.
Některé přístroje obklopovaly téměř celé tělo pacienta, ale existovaly i typy obalující pouze samotný hrudník.
Naposledy se o železných plicích mluvilo v době koronavirové pandemie, kdy se uvažovalo, že by jejich jednodušší design a levnější výroba mohly nahradit nedostatek jiných ventilátorů. K tomu ale nakonec nedošlo. Snímek je z roku 1953.
Železné plíce držely při životě lidi trpící dětskou obrnou. Až vakcinace na konci 50. let svět této hrůzy (takřka) zbavila.
Železné plíce z roku 1959 jsou vystaveny v Německém muzeu hygieny v Drážďanech. (1. února 2024)
