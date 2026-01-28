Já to nečetl a nepřečtu si to nikdy! Italové už píšou o republice Saló humoristické romány

Vyválčit nějak se ctí recenzi na Železnice Mexika nebude žádná legrace, i když se jedná o válečný a stejně tak humoristický román. Budeme muset jít opatrně po jednotlivých vrstvách, abychom při vyprávění vtipu náhodou nešlápli na minu. Začněme tím, že Železnice Mexika jsou typickým příkladem epizodického humoristického románu. Dalo by se několik kapitol snadno přidat a několik kapitol zas pokojně vynechat. Nejde tu o souvislost děje, a už vůbec není bezpodmínečně nutné román dočítat.
Zároveň se tyto objemné romány jeví být od určité chvíle monotónní, zvlášť v případě, že je čteme příliš nerozvážně a cílevědomě, tedy se snahou je dočíst. Správným způsobem je prodlévavé brouzdání. Podstatné zkrátka je sice pokračovat, ale podvolit se bezcílnému loudání. Díky tomu potom v určitý moment pochopíme, proč je román tak dlouhý, jsme povzbuzeni jakýmsi spodním proudem, který teprve z takových románových opuchlin činí geniální díla.
Přičemž to účinkuje nejen na čtenáře, nýbrž i na samotné autory, neboť se většinou jedná o texty, v nichž najdou parketu, jež je jim výsostně vlastní a z níž se jim už nechce pryč. Jsou konečně ve svém světě, kde je jim dobře a jemuž rozumí – a navíc s ním mívají úspěch.
Jsou to romány buďto neukončené – jako Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1923) Jaroslava Haška –, anebo se na ně posléze znovu rádo navazuje. Obecně se tak dá říct, že jsou spíše neukončitelné. Pokouší se na jejich slávě přiživit jak jiní – jako v případě Švejka –, tak autoři původního románu po letech: Zavíráme! (1994) Josepha Hellera jakožto snaha pokračovat v kultovní Hlavě XXII (1961).
A proč ne válka?
To Gianu Marcovi Griffimu (1976) se po letech publikačního půstu nyní opravdu otevřela stavidla – skoro to připomíná Bohumila Hrabala či Josefa Škvoreckého, kteří měli v šedesátých letech v zásobě spoustu rukopisů ze čtyřicátých a padesátých let, které s léty nic neztratily, naopak získaly.
Na konci Železnic Mexika (2022) tak zjišťujeme, že loni italský prozaik publikoval ještě rozsáhlejší román, Odbočka, jenž je se Železnicemi Mexika v určitém smyslu provázán. A navíc ho vydal u věhlasného nakladatelství Einaudi, což značí, že si tvůrce získal pozornost. Zároveň člověku začne blikat kontrolka, když vedle hesla „Mexiko“ zvíme, že po objemném románu publikoval spisovatel román ještě objemnější. To jsou totiž symptomy, které by mohly naznačovat, že trpí „bolaňovskou nemocí“. Ale o ní si řekneme později.
Teď se zaměřme na to, že Železnice Mexika jsou válečným románem, respektive, jak stojí na obálce, protiválečným. Totéž se dá říct i o Švejkovi a Hlavě XXII. Rozdíl spočívá v tom, že jak Hašek, tak Heller se světových válek byli nuceni v uniformách zúčastnit. Tady se samozřejmě můžeme začít ptát, zda si Gian Marco Griffi nedělá pouze neškodná či nevhodná šprťouchlata… Vždyť co to je za blbost, založit román na hledání nákresu mexických železnic a bolavém zubu? Je to vůbec uctivé k obětem druhé světové války?
Vezměme si takového Griffiho staršího kolegu Prima Leviho (1919–1987), který prošel jakožto italský Žid Osvětimí a dlouho po návratu v důsledku pocitu provinění, že on přežil, zatímco jiní nikoli, spáchal sebevraždu…
Nutno ovšem dodat, že podobnou poťouchlost, jako je ta Griffiho, můžeme najít i v jiném objemném románu týkajícím se druhé světové války, jejž napsal muž, který ji neprožil v uniformě: v Duze gravitace (1973) Thomase Pynchona, kde se vše točí kolem neblaze proslulé V-2. Ostatně o tajné zbrani je v souvislosti s mapou železničních cest řeč i v Železnicích Mexika.
Čemu tedy máme fakt, že Gian Marco Griffi napsal román zasazený do druhé světové války, přičítat? Nudil se a hledal atraktivní téma, které se v současnosti nalézt nedá? Nebo je zkrátka „fanouškem“ válečné doby, o niž se živě zajímá? Anebo teď budeme svědky tohoto fenoménu čím dál víc s tím, jak budou mizet poslední svědci druhé světové války?
Budou si moct literáti psát leccos, cokoli, obracet a vytřepávat těch šest let tragédií jako lacláče se spoustou hlubokých kapes? Budou moct například ještě více bagatelizovat rozdíly mezi partyzány a těmi, kteří zůstali ve fašistických uniformách? Co by na to asi říkal slavný italský prozaik Italo Calvino (1923–1985), jenž měl právě partyzánskou minulost?
Čeští fotbalisté hrají
Anebo je to tak, že se jedná o natolik velkou a těžko pochopitelnou tragédii, s níž se musí vypořádat i další generace? Takže žádná zištnost ani pokrytectví? Je pravda, že španělský, ovšem francouzsky píšící prozaik Jorge Semprún (1923–2011), vězeň buchenwaldského koncentráku, jakožto porotce Goncourtovy ceny vysoce cenil rozsáhlý román Laskavé bohyně (2006) Jonathana Littella, jenž anabázi německého nacisty na východní frontě vyfutroval řadou detailně načerpaných poznatků.
Nedělá si autor šprťouchlata? Co to je za blbost, založit román na hledání nákresu mexických železnic a bolavém zubu? Je to vůbec uctivé k obětem druhé světové války?
Nicméně když už byl dříve zmíněn Josef Škvorecký, je třeba naklonit rovinu znovu k tomu názoru, že nejlepší tvůrce, kteří válku zažili na vlastní kůži, těžko překoná někdo, kdo si o tom všem pouze četl a následně se to snaží přenést do vlastního psaní. Protože Zbabělci (1958) jsou nedostižní zrovna v tom, jak se v nich prolíná všednost a výjimečnost přelomových dní, bezpečí domova a možnost přijít o život na samém konci války, komičnost spousty civilních situací a tragédie lidské blbosti.
Nedílnou součástí geniálnosti humoristických (proti)válečných románů bývá vedlejší postava, chodící hyperbola. Ve Švejkovi to je věčně nedožraný Baloun, v Hlavě XXII zásobovač a překupník Milo, pro nějž je i největší nepřítel obchodním partnerem. Gian Marco Griffi zas stvořil Osvalda Savia, hlavního hrdinu Historky o ospalosti, jemuž se díky věčnému upadání do spánku povede přežít v zákopech první světové války. No právě, hlavního, nikoli vedlejšího hrdinu v první, nikoli ve druhé světové válce, navíc v Historce o ospalosti, jež je součástí povídkové knihy Zádrhely (2019), kterou v roce 2024 vydalo nakladatelství Meridione v překladu Sáry Rodové – stejně jako nyní Železnice Mexika.
Zádrhely je užitečné číst proto, že díky nim vidíme, jak se autor chystal k Železnicím Mexika. V povídkách najdeme již některé románové postavy, dále literární odkazy – za všechny na Rosencrantze a Guildensterna ze Shakespearova Hamleta – a motivy. Například až jakousi posedlost fašismem. Máme tomu rozumět tak, že ještě dnes je kdekdo fašistou, třeba skrytým, nebo spíš tak, že žijeme v době, kdy je hned každý, kdo si myslí něco jiného, onálepkován čímsi odporným?
Stejně tak je Zádrhely užitečné číst proto, abychom viděli, jak tu nefunguje to, co funguje v Železnicích Mexika. Jsou zde skvělé kusy, vedle Historky o ospalosti například Automobilistická dobrodružství, ale taky řada povídek, které působí otravně, zdlouhavě, jako pouhé uvolnění zduřelé potřeby psát a roztahovat nápad donekonečna. To se týká i „české“ prózy, kde je zmíněn Švejk a Hrabal a rovněž se tam všichni jmenují jako zdejší fotbalisté.
Především vidíme, že jakmile povídky hrají každá na sebe, ty slabší ve čtenářových očích propadají, zatímco v Železnicích Mexika je každá kapitola zabezpečena románovou konstrukcí. A stejně tak v oddílu Zádrhelů vyprávějícím o různých bizarních časopisech můžeme nahlédnout, jak to vyznívá, když je takový soubor nedostatečně rozsáhlý, a nestihneme tak narazit na onen spodní proud.
Ještě to není možné
Gian Marco Griffi žije v Asti, kde pracuje jako ředitel golfového klubu, a debutoval až v roce 2017 povídkovým románem Sebevrazi jsou tajemnější než andělé, zveřejněným díky crowdfundingové kampani.
V Zádrhelech na adresu italského tvůrce čteme: „Nakonec jsem vypátral chlápka jménem Gian Marco Griffi, povoláním tajemníka golfového klubu s literárními ambicemi (což jen potvrzuje fakt, že dneska už píše opravdu každý), autora ,pseudodystopického povídkového románu’ (to je otrava, tyhlety ,povídkové romány’! už je nemůžu ani vidět; přidej k tomu dystopický prvek a máš dost materiálu, aby ses střelil do nohy), vydaného ve vší tichosti, z něhož se vyklubal poloviční propadák bez jediného řádku recenze, aniž zanechal na italské literární scéně byť jen pomíjivý otisk (já ho samozřejmě nečetl, ale důvěřuju tichu, které vyvolal, a nepřečtu si ho nikdy).“
V Historce o Tildě a Stenovi (Jednoho letního večera v Italské sociální republice) potom narazíme na předzvěst toho, co najdeme v Železnicích Mexika, včetně dalšího autokomentáře: „Ona se ho zeptala, jestli je dobrým fašistou, on jí nabídl rámě a odpověděl ne, ale jsem vynikající tanečník. Ona předstírala, že se zamilovala, a pomyslela si, že jestli něco nenávidí víc než fašisty a partyzány, tak je to nepochybně tanec; on si pomyslel, že by si ji přál šukat celé hodiny tak, jak šukají postavy v Bolaňových románech, pak se zastyděl, zauvažoval o tom a došel k závěru, že šukat jako v Bolaňových románech není možné, přinejmenším proto, že je léto 1944 a Bolaňo ještě nenapsal ani řádku…“
Připomeňme, že řeč je o chilském velikánovi Robertu Bolaňovi (1953–2003), jenž dlouho žil stranou hlučícího davu ve Španělsku, až přišla bolaňovská vlna, vyvolaná především rozsáhlým románem Divocí detektivové (1998), jenž se odehrává v Mexiku a v jehož středu je záhadné hnutí žaludečních realistů. A další hřeb pak přibil posmrtně vydaný a ještě rozsáhlejší opus 2666 (2004), kde má hlavní roli pro změnu dílo záhadného literáta a jímž se bolaňovský mýtus naplnil a vyčerpal zároveň. Uvidíme, jak to bude s Odbočkou Giana Marca Griffiho.
Viset hlavou dolů
Ještě se sluší podotknout, že zmíněná Italská sociální republika, zkracovaná na Republiku Sal`o podle městečka, kde sídlila vláda – jakási obdoba francouzského Vichy –, je ostudnou kapitolou, kdy už tamním fašistům nedůvěřoval ani Hitler, a proto převzal nad italským severem vládu, zatímco od jihu se již probojovávala spojenecká vojska. Skončilo to známým symbolem, kdy mrtvoly Mussoliniho a jeho milenky, jimž se nepovedlo utéct do Švýcarska, byly pověšeny za nohy na milánské benzince.
Pier Paolo Pasolini ve svém slavném filmu Sal`o aneb 120 dní Sodomy potupné (sebe)znásilnění Italů v této historické etapě vyjádřil tím, že do své domoviny přenesl dílo markýze de Sade. Nyní tedy Gian Marco Griffi pro změnu přišel s humoristickým románem. Oproti artistním dílům Pasoliniho a Bolaňa mají Železnice Mexika výhodu, neboť lidé se přece rádi smějí, rádi se baví.
Jenže problém je, že humor má snad ještě složitější a citlivější mechaniku než ženský orgasmus. Každý se směje jinak a něčemu jinému. A hlavně už zas žijeme v době, kdy se spoustě věcí smát údajně nemáme, nemůžeme či nesmíme.
Nejde ovšem jen o korektní současnost, připomeňme, že John Kennedy Toole (1937–1969) se vydání svého epochálního humoristického románu Spolčení hlupců (1980) nedožil: ze samého smutku, že nedokáže román prosadit k vydání, spáchal sebevraždu. Přičemž jeho matku po oplakání čekala léta námahy, než dosáhla publikace. Není nic trudnějšího než autor humoristického románu, který je nakonec lidem pouze k smíchu. Nicméně stará literární pravda říká, že za humoristický román ještě nikdo Nobelovu cenu nedostal.