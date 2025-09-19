Žhavé pozdravy z jádra. Nejnovější geologické poznatky o naší planetě vzbuzují znepokojení

Radek John
  15:00
Nejhlubší vrstvu naší planety považovali geofyzikové za oddělenou od jejího zbytku. Na povrch měla mít zanedbatelný vliv. Nejnovější poznatky však naznačují něco jiného. A poznatky to jsou znepokojivé.

Jestli jste někdy jedli Mozartovy koule, máte poměrně dobrou představu o vnitřní struktuře Země. Ta totiž silně připomíná zvětšeninu slavného bonbonu, jen její materiál je samozřejmě o něco hůře stravitelný. Navíc je stará čtyři a půl miliardy let, takže nejspíš bude dávno po doporučeném datu spotřeby. Pokud byste ji ale rozkrojili, vyhlížela by dost podobně. Podle původního receptu se mají Mozartovy koule skládat ze tří vrstev: úplně navrch patří hořká čokoláda, pod ní je nugát a uvnitř nugátu pak sedí ještě marcipán. Podobné tři hlavní vrstvy má i Země.

Čtenáři si možná ještě ze školy vzpomenou na známou mnemotechnickou pomůcku „šetři se, osle“. Je to finta, jak si zapamatovat poloměr naší planety, 6378 kilometrů (še = 6, tři = 3, se = 7, osle = 8). Prvních asi pět až sedmdesát kilometrů z toho zabírá kůra, v Mozartově kouli by jí odpovídala čokoláda. Ve srovnání se zbytkem bonbonu – chci napsat planety – je tenká.

Africký blob by v budoucnu mohl způsobit odlomení východní části kontinentu. Následně se má dostat pod jeho dnešní špičku, kde následně rozpoutá vulkanické peklo.

Pod kůrou se rozprostírá plášť. Sahá do hloubky okolo 2890 kilometrů, takže z hlediska objemu je zdaleka největší, zabírá ho 83 procent. Dá se rozdělit ještě do dvou vrstev – svrchní a spodní. V Mozartově kouli by plášť odpovídal nugátu, na rozdíl od něj je však tekutý a geologové přirovnávají jeho konzistenci spíš ke karamelu, jen teče pomaleji. Hlavní materiál pláště jsou různé křemičitany.

A konečně marcipánovému vnitřku bonbonu odpovídá jádro, tvořené převážně železem a niklem. Skládá se ze dvou vrstev. Vnější, tekutá je silná asi 2600 kilometrů a zabírá 15,6 procenta objemu planety. Uvnitř vnějšího jádra se pak převaluje ještě jádro vnitřní, pevná koule o poloměru zhruba 1220 kilometrů, což odpovídá zhruba sedmdesáti procentům velikosti Měsíce. Z objemu celé planety je to 0,7 procenta.

Heliové izotopy

Geologové dlouho považovali zemské jádro za oddělené od pláště, které se podle nich mělo do značné míry chovat jako malá samostatná planeta uvězněná uvnitř větší. Tahle představa ale začíná brát zasvé.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.