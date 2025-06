Bude to nejúžasnější cesta, jakou kdy člověk podnikl. Jaká rizika hrozí při misi na Mars?

Američtí astronauti z programu Artemis by měli přistát na Měsíci už v roce 2026, první čínská posádka by tam mohla doletět o čtyři roky později. Obě země počítají s vybudováním základen, které následně poslouží jako přestupní stanice pro lety na Mars. Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) plánuje, že posádka Artemis X by mohla v roce 2035 strávit na měsíční základně až šest měsíců.

K uskutečnění těchto smělých vizí je však nutné zdolat celou řadu překážek. Zájem veřejnosti se soustředí především na zdolávání technických úskalí spojených s konstrukcí kosmických lodí a přistávacích modulů nebo s výstavbou měsíčních základen. Hodně pozornosti přitáhly komplikace provázející první let celého projektu, během kterého na sklonku roku 2022 loď Artemis I obletěla Měsíc. Její start byl z technických důvodů hned několikrát odložen: přehřívaly se raketové motory, selhávaly počítače a při návratu do zemské atmosféry se poškodil tepelný štít.

Na Měsíci budou lidé vystaveni až tisíckrát intenzivnější radiaci než na Zemi. Při letu na Mars bude posádka měsíce denně čelit záření, jaké by na Zemi nedostala ani za celý rok.

Protože šlo o let bez posádky, nevstoupil do hry nejslabší článek celého projektu – lidé. Namístě je proto otázka: Jak bude posádka snášet zátěž dlouhodobého letu a pobytu mimo rodnou planetu?