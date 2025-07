Software varující uživatele před zemětřesením přidává firma Google do zařízení se svým operačním systémem od roku 2020. Za pět let od zavedení se počet jeho uživatelů zdesateronásobil. Momentálně má okolo 2,5 miliardy uživatelů. Funguje v 98 zemích světa. Podle blogu Googlu k nim patří i Česko. Pokud ho sami nevypnete, měl by pracovat i ve vašem zařízení.

Systém shromažďuje informace z akcelerometrů v telefonech, hodinkách a tak podobně. Ty jinak slouží třeba k počítání kroků. Měří jen přibližně. Je jich ale hodně.

Minulý čtvrtek vyšla v prestižním vědeckém časopisu Science práce shrnující dosavadní fungování programu. Prokázal se jako poměrně efektivní. Do května 2024 vydal celkem 1279 varování. Jen tři z nich byly falešné poplachy.

Ve dvou případech je způsobily bouřky. Za třetí mohlo upozornění, kvůli němuž se současně rozvibrovalo velké množství telefonů. Vývojáři softwaru už se postarali, aby se podobné omyly neopakovaly. Pětaosmdesát procent lidí dostalo varování před zemětřesením, tedy včas.

Varování z akcelerometrů má být jen doplněk k přesnějšímu měření specializovanými geologickými přístroji. Software od Googlu dokonce ve dvou oblastech spolupracuje s místním varovným systémem.

Konkrétně jde o západní pobřeží USA a Japonské souostroví. Ve spoustě zemí ale podobná infrastruktura zatím chybí. Mimo systém od Androidu dostává varování jen asi 300 milionů lidí.

„Obecně jsme se zaměřovali na země, které mají větší historické seismické riziko a zároveň nemají existující řešení včasného varování,“ řekl Marc Stogaitis z Googlu časopisu New Scientist.