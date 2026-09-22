Proč v Česku nemáme silná zemětřesení? Nová studie ukazuje, že jsme se v mnohém mýlili

Tato úvaha je intuitivní a dlouho se brala téměř jako samozřejmost. Nová studie zveřejněná v časopise Nature Geoscience však ukazuje, že je mylná.
V Česku existují rychlé geologické zlomy, přesto tu silná zemětřesení nebývají. Český masiv totiž neleží na rozhraní litosférických desek.
Klíčem ke studiu zemětřesení jsou subdukční zóny, tedy místa, kde se jedna litosférická deska podsouvá pod druhou, což vytváří mimo jiné výjimečně hluboké mořské příkopy. Autoři analyzovali patnáct subdukčních zón po celém světě a zjistili, že mezi morfologickou drsností rozhraní a maximální velikostí zemětřesení neexistuje žádná souvislost. Dokonce ani míra tzv. couplingu, tedy „zamčenosti“ rozhraní, s drsností nekoreluje. Jediný jasný vztah, který se ukázal, je ten mezi zamčeností a velikostí zemětřesení: čím více je rozhraní sevřené, tím větší otřesy může vyprodukovat. Drsnost se ukazuje jako vedlejší okolnost, která nemá na seizmickou nebezpečnost zásadní vliv.
Tento závěr je překvapivý nejen pro odborníky, ale i pro laiky. Pokud se dvě desky o sebe třou, člověk by čekal, že jejich povrchová členitost bude hrát roli. Jenže subdukční zóny jsou mnohem složitější systémy. Nejde jen o mechanické tření, ale o chemické a fyzikální procesy, které probíhají v hloubkách, kde se uvolňuje voda z minerálů, mění se tlak, vznikají fluidní fáze a dochází k přeměnám hornin. Právě tyto procesy určují, jak moc je rozhraní „zamčené“ a jak velké napětí se v něm může hromadit. Drsnost povrchu na kilometrových škálách je proti tomu jen drobný detail.
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Pro české čtenáře má tato studie zajímavý přesah. Návštěvníci ze seizmicky aktivních zemí se někdy podivují, že v Česku existují poměrně rychlé zlomy – například lužický nebo krušnohorský –, a přesto tu nejsou silná zemětřesení. Odpověď není v tom, že by naše zlomy byly hladké nebo málo členité. Podle některých kritérií lze jejich morfologii označit za poměrně výraznou. Jenže to není podstatné. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že Český masiv neleží na rozhraní litosférických desek, a už vůbec ne v subdukční zóně. Naše zlomy pouze vymezují a občas přemisťují staré bloky hlubinných vyvřelin, které se dávno ustálily. Neprobíhá zde žádné podsouvání, žádné uvolňování fluid, žádné hluboké procesy, které by dokázaly akumulovat energii v řádu největších světových otřesů.
Z toho plyne jednoduchý závěr: české zlomy mohou být aktivní, mohou se pohybovat a mohou vyvolat lokální zemětřesení, která občas pocítíme. Ale nejsou součástí tektonického prostředí, které by umožnilo vznik opravdu velkých otřesů. Nová studie jen potvrzuje, že ani případná členitost jejich povrchu na tom nic nemění. Největší zemětřesení řídí úplně jiný typ geologického procesu – a ten se české kotlině vyhýbá.