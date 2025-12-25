Ženská válka v Bibli, která ještě neskončila. Jak se spor dvou žen stal součástí světových dějin

Premium

Ženská válka v Bibli, která ještě neskončila. | foto: Wikimedia Commons

Jan Fingerland
Doporučujeme   18:00
Aby byl někdo biblickým hrdinou, nemusí to být král ani prorok. Může se jím stát i služebnice a náhradní matka zapletená do jedné manželské krize. I když možná byla současně princeznou i prorokyní. Seznamte se s Hagarou.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Bible své hrdiny – a hrdinky – nešetří. Ani Sáru, pramatku vyvoleného národa, ani její služebnici Hagaru, která také dostala svých pár desítek veršů slávy. Z jejich zdánlivě čistě osobní kolize se stalo drama, v němž se mísí témata jako svoboda a otroctví, počátky monoteismu, podstata manželství a rodičovství, smysl dějin, židovsko-křesťansko-muslimský ekumenismus i izraelsko-palestinský konflikt.

Některé dnešní autorky tvrdí, že všechny biblické příběhy oženské neplodnosti jsou ve skutečnosti jenom převlečenými zprávami o mužské nedostatečnosti.

Na počátku tu byla rodinná krize. Abrahám se Sárou odešli z rodné Mezopotámie do Zaslíbené země s vyhlídkou na vlastní zem i početné potomstvo, jenže ani po desítkách let nemají syna a stárnoucí Sára si musí připustit, že svému manželovi dítě už nedá. Považuje to za svou chybu, ale přichází s řešením: „Vejdi k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní.“ Náhradní matkou se stala Sářina egyptská služebnice Hagar. „Abrahám Sářiny rady uposlechl.“

Díky nálezům mezopotámských zákoníků víme, že náhradní mateřství nebylo neobvyklé. Tato instituce ovšem měla jasná pravidla: neplodná žena sama vybere náhradnici, obvykle svou služebnou, která zůstává v podřízeném postavení, nestává se „druhou manželkou“ a její biologické dítě se právně vzato stává potomkem neplodné ženy. Služebná má povinnost svou paní nadále respektovat, ale nesmí být prodána nebo vyhnána.

Nic z toho se ale nesplní.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.