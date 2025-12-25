Ženská válka v Bibli, která ještě neskončila. Jak se spor dvou žen stal součástí světových dějin

Bible své hrdiny – a hrdinky – nešetří. Ani Sáru, pramatku vyvoleného národa, ani její služebnici Hagaru, která také dostala svých pár desítek veršů slávy. Z jejich zdánlivě čistě osobní kolize se stalo drama, v němž se mísí témata jako svoboda a otroctví, počátky monoteismu, podstata manželství a rodičovství, smysl dějin, židovsko-křesťansko-muslimský ekumenismus i izraelsko-palestinský konflikt.
Některé dnešní autorky tvrdí, že všechny biblické příběhy oženské neplodnosti jsou ve skutečnosti jenom převlečenými zprávami o mužské nedostatečnosti.
Na počátku tu byla rodinná krize. Abrahám se Sárou odešli z rodné Mezopotámie do Zaslíbené země s vyhlídkou na vlastní zem i početné potomstvo, jenže ani po desítkách let nemají syna a stárnoucí Sára si musí připustit, že svému manželovi dítě už nedá. Považuje to za svou chybu, ale přichází s řešením: „Vejdi k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní.“ Náhradní matkou se stala Sářina egyptská služebnice Hagar. „Abrahám Sářiny rady uposlechl.“
Díky nálezům mezopotámských zákoníků víme, že náhradní mateřství nebylo neobvyklé. Tato instituce ovšem měla jasná pravidla: neplodná žena sama vybere náhradnici, obvykle svou služebnou, která zůstává v podřízeném postavení, nestává se „druhou manželkou“ a její biologické dítě se právně vzato stává potomkem neplodné ženy. Služebná má povinnost svou paní nadále respektovat, ale nesmí být prodána nebo vyhnána.
Nic z toho se ale nesplní.