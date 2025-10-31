Ženské hlasy a elektronika. Festival Prague Sounds opět překračuje hudební žánry

Principem dramaturgie Prague Sounds je odjakživa překračování hudebních žánrů. Právě 1. listopadu zazpívá ve své české premiéře v Rudolfinu osmadvacetiletá mexická písničkářka a skladatelka Silvana Estrada, jež nabídne různé podoby své tvorby, od intimních sólových písní až po aranžmá pro komorní orchestr, včetně části věnované mexickému Dni mrtvých, na který koncert v Rudolfinu připadá, s poctou legendárním mexickým zpěvačkám minulosti. V hlase Silvany Estrady jsou cítit vlivy jejích jazzových hrdinek Billie Holiday či Elly Fitzgerald, stejně jako legendární latinoamerické zpěvačky Chavely Vargas.
Prague Sounds, 1.–19. listopadu, Praha, různé lokace.
Hned další festivalový koncert, 3. listopadu v prostoru Archa+, odstartuje druhou dramaturgickou linii letošních Prague Sounds, tu elektronickou. Jedna z nejvýraznějších osobností této hudby a uznávaný audiovizuální umělec Alva Noto spolu s neméně proslulým kytaristou a producentem Fenneszem uvedou poprvé u nás svoji poctu skladateli a legendě elektroniky Rjúičimu Sakamotovi. Svého někdejšího kolegu, který zemřel v roce 2023, oba umělci připomenou projektem Continuum, jenž bude pokračováním experimentálních cest, na které se se Sakamotem vydali. Večer nabídne opulentní multimediální zážitek, na jehož přípravě se kromě hudebníků podílel i tým scénografů a světelných designérů.
Kromě dvou úvodních koncertů festivalový program, naplánovaný do 19. listopadu, nabídne řadu dalších vystoupení na různých místech hlavního města. Poprvé k nám například přijede americké perkusivní těleso So Percussion s průkopnickou skladatelkou a zpěvačkou Caroline Shaw. Působivou audiovizuální show přiveze hudební experimentátor Oneohtrix Point Never. Kurt Wagner, frontman legendárních Lambchop, představí kapelní tvorbu v intimním pojetí – pouze za doprovodu pianisty Andrewa Brodera. A Nate Smith, jeden z nejvlivnějších a nejuznávanějších bubeníků nejen v jazzové sféře, přiveze do Prahy s kvartetem, jehož členem je i baskytarista Michael League z populárních Snarky Puppy, svůj sólový projekt.
Zcela mimořádný koncert pak festivalové dění zakončí 19. listopadu ve velkém sále Lucerny. Se svým kvartetem zde vystoupí americká jazzová zpěvačka Cécile McLorin Salvant. Bude to její pražská premiéra. Poprvé v České republice zpívala v roce 2022 v rámci festivalu JazzFestBrno v brněnském Besedním domě jen v duu se svým blízkým spolupracovníkem pianistou Sullivanem Fortnerem.
O koncertě tehdy Lidové noviny napsaly: „Bůh ví, jestli v tom, jaké se na tomhle koncertě děly zázraky, není nějaké voodoo, nezapomeňme, že tatínek Cécile McLorin Salvant pochází z Haiti. Ale zpěvačka publikum doslova uhranula. Ale nejen svým brilantním zpěvem, skákajícím z polohy do polohy, jako by se nic nedělo, ale také neuvěřitelnou vstřícností a šarmem, jaký na jazzové scéně vídáme zřídka. To jsou nejspíš zase geny po mamince, Francouzce.“