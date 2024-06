Zlaté prokletí: co mají společného wagnerovci, šéf ČNB, Kašperské Hory a salvadorské San Isidro?

Kremlem financovaná Wagnerova skupina Jevgenije Prigožina se od roku 2014 vyvinula v mezinárodní vojensko-ekonomickou síť. Rusku její status údajně privátní skupiny umožňuje se od její činnosti kdykoli distancovat, ve skutečnosti se však wagnerovci mohli vždy na politickou a materiální podporu Moskvy spolehnout.

V jejím zastoupení například v Africe wagnerovští vojenští instruktoři, žoldnéři a odborníci na propagandu „stabilizují“ prostřednictvím nestability nedemokratické režimy, potlačují politickou opozici, šíří dezinformace, umlčují svobodná média a terorizují civilisty.

Jejich cílem je nejen udržet své klienty u moci, ale také upevnit jejich závislost na wagnerovských službách, a tím si zajistit dlouhodobý zdroj příjmů pro sebe i Kreml.

Za své „bezpečnostní služby“ si totiž wagnerovci nechávají platit. A ne málo. Získávají lukrativní koncese na těžbu diamantů, ropy a zejména zlata. Zlato se v Africe vytěží, na mezinárodní trhy propašuje, tam se vypere a promění v hotovost, což Rusku přináší miliardové příjmy a mimo jiné pomáhá financovat agresi proti Ukrajině nebo globální hybridní válku.

Podle analytické zprávy The Blood Gold Report. How the Kremlin is using Wagner to launder billions in African gold z prosince 2023 wagnerovci a Rusko od února 2022 na „krvavém zlatě“ vydělali více než dvě a půl miliardy amerických dolarů!