Ve Zlíně se představí filmy z 50 zemí. Festival zahájí snímek Tonda, Slávka a kouzelné světlo

Návštěvníci třiašedesátého Zlín Film Festivalu uvidí vedle evropské tvorby i filmy ze vzdálených zemí, jako je Peru, Katar či Nikaragua. Nebývale silně jsou podle umělecké ředitelky Markéty Pášmové zastoupeny kanadské a norské filmy. V mezinárodní soutěži celovečerních filmů pro děti do deseti let se tak utkají například norský animovaný snímek Titina, psí polárnice a taktéž norský příběh o dívčím dospívání Dancing Queen s kanadským filmem Dobrodružství v zemi indiánů.

Jejich domácím soupeřem bude loutkový animovaný film Tonda, Slávka a kouzelné světlo režiséra Filipa Pošivače, natočený v česko-slovensko-maďarské koprodukci. Tento snímek také 1. června dopoledne celou přehlídku zahájí. Při slavnostním večerním zahájení pro dospělé pak bude uvedena světová premiéra kanadského filmu Billie Blue, letního příběhu o romantické první lásce.

Tonda, Slávka a kouzelné světlo vypráví o jedenáctiletém Tondovi, který má jedinečnou vlastnost – od narození svítí. Příběh Tondy a jeho kamarádky Slávky je zasazený do adventního času a podle tvůrců přináší poselství o tom, že jinakost nemusí být břímě, ale může přinést do života krásné zážitky i nečekaná setkání.

Zlín Film Festival, 1.–7. 6.

„Film o Tondovi a Slávce je vlastně obyčejný příběh, jaký může potkat každého z nás. Je to ,pouze’ zpodobnění pohádkové krásy ukrývající se ve všech dobrých skutcích, které vykonáme pro druhé, protože každý z nás v sobě nosí alespoň malé světýlko, které může zahořet, kdykoliv projevíme empatii, toleranci či pomůžeme někomu druhému,“ říká ke svému filmu režisér, který je mimo jiné také hlavním výtvarníkem animovaného seriálu Mlsné medvědí příběhy a věnuje se i knižní ilustraci. Na Zlín Film Festivalu bude možné navštívit také výstavu, jež představí zákulisí příprav filmu.

Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro dospívající od jedenácti let uvede například belgicko-francouzský animovaný snímek Tajemství mého otce natočený podle autobiografického komiksu Michela Kichky, který se odehrává v prostředí židovské komunity v belgickém městečku v roce 1959 a reflektuje téma holokaustu. V téže soutěži bude uveden třeba také britský snímek Svět podle Georgie o dvanáctileté dívce, která po smrti matky dělá vše pro to, aby nemusela do dětského domova.

Příliš nadšený filmař

Soutěž celovečerních filmů pro mládež od patnácti let uvede například kanadský snímek I Like Movies o dospívajícím Lawrencovi, který touží stát se filmařem. Není to ovšem jen úhledný příběh o lásce k umění – umanutý chlapec totiž lidi kolem sebe vnímá jen jako pěšáky na své cestě za úspěchem. V sekci filmů pro mládež se představí i snímek Delegace o izraelských středoškolácích, kteří se vydávají do Polska navštívit místa připomínající holokaust. Film, jenž otevírá téma lásky, identity a přátelství na pozadí kulturních tradic a tragické historie, měl premiéru na letošním Berlinale.

Novinkou letošního Zlín Film Festivalu jsou souběžné projekce v pražském kině Atlas. „Školní kolektivy i další diváci v Praze budou mít jedinečnou možnost být součástí Zlín Film Festivalu a vidět tak 14 filmů i se speciálními úvody s delegacemi, které budeme přenášet přímo z festivalového Zlína,“ ohlásila umělecká ředitelka přehlídky Markéta Pášmová.