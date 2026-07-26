Žloutenka, ateroskleróza i obezita. Nemoci, které trápí miliardy lidí, mají díky editaci genomu na kahánku

Jaroslav Petr
  18:00
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ilustrační foto | foto: Shutterstock

Šetrné zásahy upravující povrch dvojité šroubovice DNA se rýsují jako zacílená léčba dědičných chorob,nádorových onemocnění, virových infekcí i neduhů provázejících stáří. A to už v horizontu pouhých několika let. Bioetici jsou ale v pohotovosti a upozorňují na možná rizika této léčby.

Lidský genom je jako román o třech miliardách písmen. Vytištěný na papíře by zabral asi milion stran. V dávných dobách, kdy spisovatelé drápali text na papír brkem, byla jakákoli korekce i mnohem kratšího textu dost klopotnou záležitostí, kdežto dnešní autoři mohou v editoru Word se slovy, větami i celými pasážemi čarovat podle libosti. Genové inženýrství prodělalo v posledních dvou desetiletích podobný vývoj. Zásahy do dědičné informace byly možné už v 70. letech minulého století a přinesly mnoho užitečného: například nové léky, vylepšené zemědělské plodiny, a dokonce i nápravu dědičných chorob. Byly však „neohrabané“ asi jako korektury prováděné brkem.

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