Žloutenka, ateroskleróza i obezita. Nemoci, které trápí miliardy lidí, mají díky editaci genomu na kahánku

Lidský genom je jako román o třech miliardách písmen. Vytištěný na papíře by zabral asi milion stran. V dávných dobách, kdy spisovatelé drápali text na papír brkem, byla jakákoli korekce i mnohem kratšího textu dost klopotnou záležitostí, kdežto dnešní autoři mohou v editoru Word se slovy, větami i celými pasážemi čarovat podle libosti. Genové inženýrství prodělalo v posledních dvou desetiletích podobný vývoj. Zásahy do dědičné informace byly možné už v 70. letech minulého století a přinesly mnoho užitečného: například nové léky, vylepšené zemědělské plodiny, a dokonce i nápravu dědičných chorob. Byly však „neohrabané“ asi jako korektury prováděné brkem.
26. července 2026 18:00