Známky vs. slovní hodnocení. Jedničky a dvojky deformují vztah dětí k učení, říká expert

Lidovky.cz: Váš plán neměl u profesních organizací pozitivní ohlas, a to ani u učitelského spolku, který jinak vystupuje proti známkování. Překvapilo vás to?

Vlastně ano, u Učitelské platformy mě to velmi překvapilo. Nemyslím si, že se to týká podstaty té věci, šlo spíš o nějaké dohady a informační šumy. Do médií se nějak dostala informace, že chceme zavést slovní hodnocení místo známek, což není pravda, ale pak to už žilo vlastním životem.

Lidovky.cz: Ministerstvo si něco myslí, ale neví se co, začnou se šířit různé interpretace a zapáleně se diskutuje o něčem, co se nakonec ani nestane. Nebylo by lepší popsat, o co usilujete, jasněji a včas?

Loni na konci listopadu jsme měli kulatý stůl k dlouhodobému záměru v oblasti základního vzdělávání pro rok 2023 až 2027. V něm se konkretizuje Strategie 2030+, což je plán dalšího rozvoje vzdělávání v České republice. Zrušení známek je součástí tohoto záměru. Na kulatém stole jsme vysvětlili, jak to myslíme. Připomínek bylo hodně, ale podstatu nikdo nerozporoval.