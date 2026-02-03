Znovuobjevené prvky vzácných zemin. Kde se berou a proč jsou tak vzácné?

Do dějin vstoupilo i místo nálezu, obec Ytterby, po níž se jmenují prvky ytterbium, yttrium, terbium a erbium. Dnes patří mezi prvky nebo kovy vzácných zemin a začínají ve třetím sloupci periodické tabulky skandiem, pod nímž následuje yttrium a ještě níž lanthan, obvykle s hvězdičkou. Ta odkazuje pod tabulku, kde je řada čtrnácti prvků známých jako lanthanoidy. Je to zjednodušený zápis, tabulka je pak přehlednější. Podstatná je velká chemická příbuznost těchto prvků.
Když byla koncem 19. století série lanthanoidů kompletní, nastal klid trvající zhruba do poloviny století následujícího. Nedávno napsal americký profesor Justin Wilson (University of California): „Když jsem začal studovat chemii, nikdo o těchto prvcích nemluvil; byly to prostě ty naspodu periodické tabulky.“ Dnes se z nenápadného místa posunuly do titulků nejrůznějších médií; staly se jednou z nejvýznamnějších strategických komodit.
Otázka dnes zní: Kolik jich na naší planetě je? Jejich označení „kovy vzácných zemin“ je zavádějící. Úplně vzácné nejsou, patrně jich je víc než například platiny nebo zlata. Problém však je, že jsou rozptýleny v malém množství v různých minerálech, takže jejich izolace je náročná. Odhaduje se, že v období 1994–2024 jich bylo na světě získáno asi 4,5 milionu tun, přičemž s naprostou převahou dominovala Čína, následovaná Spojenými státy, Austrálií a Myanmarem. Podle odhadů je v zemi asi devadesát milionů tun vzácných kovů, nejvíc v Číně a v Brazílii, což by při dnešní spotřebě stačilo asi na šedesát až sto let.
Získávání těchto kovů je náročné po všech stránkách. Používá se například povrchová těžba a vytěžená ruda se shromažďuje do velkých nádrží, kde se chemicky zpracovává s cílem zkoncentrovat požadované látky. Ovšem toxické chemikálie tak mohou z nádrží prosáknout do spodních vod a především tak vzniká množství toxického a radioaktivního odpadu. Jinou možností je napouštět vhodné chemikálie přímo do vrtů v nosné hornině, odkud pak vytéká roztok obsahující sloučeniny kovů vzácných zemin. Asi netřeba zdůrazňovat, že v tomto případě hrozí ještě větší znečištění životního prostředí. V následujícím kroku se získaná surovina zpracovává průmyslově, opět chemicky, kdy se jednotlivé prvky dělí. Pro jejich velkou chemickou podobnost nejde o snadný proces, navíc to jsou energeticky náročné postupy. Bilance je velmi nepříznivá – odhaduje se, že na jednu tunu získaných prvků vzácných zemin vzniká až tisíc tun toxických a radioaktivních vedlejších produktů.
Zmíněný profesor Wilson je jedním z vědců, kteří hledají cesty, jak získávat tyto vzácné kovy zpětně z vyřazené techniky. Jde jim o to, aby tyto prvky nebyly tak vzácné, jak to naznačil název lanthanu. Řecké lanthánein totiž znamená „být skrytý“.