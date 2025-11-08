Agónie vládnutí. Zamilovali se lidé v New Yorku do socialismu, anebo je oslovil kandidát podobný Trumpovi?

„Mamdani nevyhrál proto, že by se New York náhle zamiloval do socialismu, jak se ozývá z Republikánské strany. Vyhrál proto, že poslouchal lidi – a slyšel jejich frustraci z nespravedlivého systému,“ tvrdí Carterová. „Stále víc Newyorčanů nezapadá do obvyklých politických kategorií. Nejsou to ani chudí pracující, ani bohatá elita. Jsou někde mezi tím. A tihle lidé se cítí frustrovaně. Mají pocit, že i když všechno dělají správně, stejně jim roste nájemné rychleji než plat a koupě domu se zdá už nemožná. Přestali věřit, že tvrdá práce vede k úspěchu.“
Stejná emoce prý poháněla vzestup Donalda Trumpa. Trump dal hlas americkým pracujícím, kteří se cítili elitami zapomenuti, Mamdani zase Newyorčanům, kteří cítí, že přišli o příležitosti. Každý na to šel jinak: Trump chtěl bourat, kdežto Mamdani vrátit spravedlnost. Ale frustrace či pocit zrady byly stejné.
„Mamdani nevyhrál proto, že by se New York náhle zamiloval do socialismu. Vyhrál proto, že poslouchal frustrované lidi. Úplně stejně to udělal i Donald Trump.“
„Republikáni by neměli Mamdaniho vítězství zavrhovat jako náhodnou výhru krajní levice. Měli by si ho prostudovat. Nevyhrál kvůli ideologii, vyhrál díky empatii,“ uzavírá Carterová s tím, že kdo to pochopí dřív, vyhraje i příště.
Jenže volby vyhrát je jedna věc, ale vládnout, to je úplně jiná disciplína. Dana Rubinsteinová z New York Times píše, že nic jednoduchého nového prvního muže nejdůležitějšího města planety nečeká: „Opravdu není náhoda, že starostování New Yorku je často označováno za druhou nejtěžší práci v zemi hned po prezidentství.“ Však také končící starosta Eric Adams město charakterizoval slovy: „Osm milionů lidí, 35 milionů názorů.“
|
„Uganďan“ versus Trump. Americká politika se bude vzdalovat Evropě a přibližovat Asii
Mamdani bude muset vymyslet, jak prosadit svůj program: třeba bezplatné autobusy, zmrazení nájemného u bytů s regulovaným nájmem, stavbu 200 tisíc nových bytových jednotek, péči o děti do pěti let pro všechny nebo zřízení městem vlastněných supermarketů s regulovanými nízkými cenami potravin. A to vše ve státě, který vede guvernérka Kathy Hochulová, jež se staví proti jakémukoli zvyšování daní, neboť napřesrok čekají volby ji.
„Zohran Mamdani bude muset zvládnout propast mezi svými sliby a svými výsledky, mezi ambiciózními cíli a fiskálními omezeními. Bude to muset udělat v New Yorku s 8,5 milionu obyvatel, rozpočtem 116 miliard dolarů a 300 tisíci zaměstnanci. A s bonusem v podobě prezidenta Trumpa, který hodlá další miliardy dolarů pro toto město stopnout.“
Rubinsteinová cituje i policejního exšéfa Billa Brattona: „Mamdani bude mít krátký čas na oslavu, ale pak ho čeká agónie. Agónie vládnutí New Yorku.“
|
Triumf demokratů v reakci na Trumpa je přirozený. Jenže na vzestupu je i socialismus a antisemitismus
Když byly nedávno zveřejněny obrázky ze zahájené demolice Východního křídla Bílého domu, které má ustoupit „nejvelkolepějšímu tanečnímu sálu na světě“, jak říká Donald Trump, polovina země zabouřila. S utichajícími vášněmi ale i někteří odpůrci MAGA tábora přicházejí na to, že podobný víceúčelový taneční sál Bílý dům fakt potřebuje.
„Přiznávají to i lidé, kteří pracovali pro Bidena i Obamu. Státní jídelna má kapacitu 140 míst, východní sál asi 200 míst. Je absurdní, že se pro velké státní večeře musí stavět stany na jižním trávníku a VIP osoby jsou nuceny používat přenosné toalety. Sál s kapacitou 999 míst by měl tento problém vyřešit,“ píše Washington Post v článku na obranu Trumpova záměru.
Deník vidí plus i v tom, že se Trump vykašlal na památkáře a další úřady a prostě začal stavět. „V Americe se stalo příliš obtížným postavit cokoli, orientovat se v pomalém bludišti vládní byrokracie je skoro nemožné. Jen ve Washingtonu je na 70 úřadů a organizací, které mohou do soukolí stavby kdykoli vhodit písek,“ píše list. A připomíná, že zatímco postavit malý památník hrdinovi druhé světové války Dwightu Eisenhowerovi trvalo 21 let (1999–2020), sám Eisenhower dokázal naplánovat nepoměrně složitější den D za šest měsíců. Ale Trump spěchá – už za osm měsíců budou USA oslavovat 250. výročí svého založení a k tomu je reprezentativní sál nutnost.
|
Novým starostou New Yorku bude demokrat Mamdani. Trump ho označil za zkázu
„Bílý dům nemůže být jen muzeem minulosti. Stejně jako Amerika se musí vyvíjet s dobou, aby si udržel svou velikost,“ zakončuje Washington Post a trochu poťouchle dodává: „Příští demokratický prezident bude se sálem spokojen.“