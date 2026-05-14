Zoufalý pokus, jak zaměstnat ruce. Je nový román Marka Šindelky intelektuálním veledílem?

Román Marka Šindelky se pohybuje mezi černou a bílou. Podstatnou roli v předloženém příběhu totiž hrají klávesy klavíru a taky šachové figurky a pole, po nichž se pohybují. Podobně prudký přechod bez odstínů vidíme v názvu Systémy něhy: „Člověk začínal chápat, že v romantice toho je mnoho strojového. Je to nakonec tak překvapivé? Není nakonec cit mechanice blíž, než se zdá? Není jí blíže láska? To věčné opakování velmi jednoduchých úkonů, hnutí, pohybů krve, vznícení tělesných soustav, opojení vlastními, doma – v těle – vyrobenými drogami. A vyvrcholení lásky, spojení těl, to už je čirá mechanika. Ovšem nakonec stejně zase nakažena citem. Protože pouze mechanika a chemie, jak si někteří myslí, to také není. To by bylo příliš snadné.“
Systémy něhy
Systémy něhy jsou návratem k velkému románu, dávají možnost vstoupit do chrámu, který vzbudí úctu a v němž nás chytí pevně za ruku moudrý průvodce. Ostatně osamostatněné ruce v tomto díle hrají rovněž podstatnou roli. Jedna z postav zde dokonce pronáší: „Pracuji s takovou teorií (…) že celé dějiny lidstva ve skutečnosti nejsou cestou pokroku, vývoje myšlenek, náboženských, politických, ideových systémů, to všechno je vedlejší. Dějiny lidstva jsou podle mě všehovšudy zoufalým pokusem, jak zaměstnat naše ruce.“
To však nelze brát tak doslova, jistě to nesedí na samotný vznik Systémů něhy. O dojmu, že jsme vstoupili do nevšedního literárního chrámu, jsme ujištěni i v závěrečném autorském poděkování, kde se dočteme, že román vznikal celých sedm let a Marek Šindelka ho začal psát „v promoklém podzimu 2018 ve Skotsku“, přičemž děkuje rodině „za trpělivost s mým perfekcionismem“, manželce pak speciálně „za hluboký vhled do mých literárních zápasů“ a též redaktorovi knihy „za odstranění písku v soukolí“.
Kdyby tisíc klarinetů
Sestrojit takový důmyslný románový stroj muselo dát opravdu hodně práce. Ale to není jediná věc hodna obdivu v případě Systémů něhy. Je to totiž text přinášející spoustu již zmíněné moudrosti, kterou navíc dokáže atraktivně formulovat: „Kolem matek se vždy koncentruje jakási krutost. Krutost bdícího světa.“
I jinde najdeme věty říkající si o to, aby se staly vypsaným citátem: „Paměť je zoufale nefunkční nástroj. Paměť lže a podvádí – a je z ní postaven celý náš život.“ A dále: „Existuje hluboký vztah mezi hudbou a válkou. Mezi hudbou a zabíjením. Některé hudební nástroje ten vztah potvrzují: některé původně byly zbraněmi.“
Zkrátka to vypadá, že se budeme moct zas po letech na večírku vytasit s tím, že jsme četli současný román, který v sobě skrývá například tento pozoruhodný postřeh: „Dospívající dívky obecně nemůžou matku vystát. Nemůžou ji vystát stejně jako své odstáté ucho, jako své příliš rovné nebo příliš kudrnaté vlasy, svůj nos nebo příliš velký palec u nohy. Jsou k sobě v té době nenávistně pozorné – a přesně takové jsou i k matce.“
Stejně jako nás Marek Šindelka ohromí noblesní schopností vše promýšlet, okouzlí též tím, jak je vzdělaný, sečtělý. Tu zmíní: „Některé těhotné ženy z Hirošimy přežily nemoc z ozáření proto, že děti v jejich tělech do sebe nasály veškerou radiaci, ženy porodily mrtvé radioaktivní plody – a díky jejich sebeobětování přežily.“
A ve dvacetistránkové kapitole Reminiscence potom nabídne vyprávění o smutném konci ruského virtuosa a skladatele, ironickou historickou anekdotu: „Jednoho březnového rána roku 1914 si Skrjabin na turné v Londýně našel na horním rtu malý pupínek. A to byl nejen konec Mystéria, ale i skladatelova života. Ten pupínek – něco tak směšného, nepodstatného, trapného, něco tak malého! – jej během jednoho roku zabil.“
Čtenář je vskutku téměř na každé straně ohromován tím, co autor Systémů něhy ví, případně si pro potřeby svého románu nastudoval. Jedná se o detaily týkající se klasické hudby, šachových partií či historie robotů, abychom použili toto slovo, na něž je české prostředí tak hrdé. Marek Šindelka tak vrací román do stavu, kdy se jedná o žánr, jenž promýšlí náš svět a jejž kypří někdo, kdo je intelektuál.
Kvalita přináší úspěch
Samozřejmě ale ani v takovém románu nemohou chybět postavy, především klavíristka Ada a její otec Bohumil, kdysi ctěný virtuos a skladatel. Přičemž Marek Šindelka dovede k pointě i dlouholetý vývoj jejich vztahu, nicméně, jak to přináleží k jeho důkladnosti a detailní prokomponovanosti, pod klenoty uvažování nad našimi životy se přece jen tito hrdinové poněkud ztrácí. Ostatně je evidentní, že jsou pouze jakousi příběhovou sítí, na jejímž půdorysu mohou Systémy něhy intelektuálně zazářit.
Je to snaha bůhvíproč napsat typický kunderovský román. Kunderovská je tu hlavně ona „moudrost“, která nám neustále vysvětluje, co dotyčné postavy dělají.
Bohumilův a Adin příběh rovněž není přesně ukotven v čase, a tak občas máme pocit, že se musel odehrát před desítkami let, jindy podle určitého detailu pro změnu nabýváme dojmu, že se ocitáme v současnosti. Ale to není na škodu, příběhu to dodává na elastičnosti ohledně vnímání: není – nechce být – umazán konkrétní dobou, přináší obecnější principy.
Obdobné je to, co se týče ukotvení geografického. Dobře rozumíme, proč Marek Šindelka používá sousloví jako „okresní město“ či „hlavní město“. Nechce svůj nadčasový román ušpinit dobovostí ani českou konkrétností. Jen zdráhavě tak dochází k tomu, že nakonec mluví o Praze, případně o Budapešti.
Marek Šindelka (1984) patřil od chvíle, kdy vstoupil na literární scénu, k velkým nadějím českého písemnictví. Hned za básnickou prvotinu Strychnin a jiné básně (2005) získal Cenu Jiřího Ortena, poté již přešel k próze: po románu Chyba (2008) následovaly povídkové soubory Zůstaňte s námi (2011) a Mapa Anny (2014) a „uprchlická“ novela Únava materiálu (2016). Rovněž jakožto prozaik si Marek Šindelka odnesl několik cen.
Desetiletou odmlku vyplnil vydáním komiksu Svatá Barbora (2018), jenž byl inspirován kuřimskou kauzou a na němž se podílel s Vojtěchem Maškem a Markem Pokorným, dále divadelní hrou Feminista (2023) a byl též spoluautorem Českým lvem oceněného scénáře k filmu Okupace (2021). A není důvodu si myslet, že by vítězné tažení nemělo pokračovat.
Dost možná – a dá se to odvodit i ze stipendijních pobytů, během nichž Systémy něhy vznikaly – Marek Šindelka dávno přerostl českou kotlinu. Ledaže by to ještě všechno bylo trochu jinak…
Ve skutečnosti jsou Systémy něhy v současné literární produkci totiž nevšední pouze tím, jak jsou beznadějně archaické. Důkazem toho jsou nejen všechny ty ruce na klávesách a šachové figurky. Příběh Ady se dá považovat za velmi light verzi Pianistky (1983) Elfriede Jelinekové a zároveň má nabokovskou příchuť: šachová je Lužinova obrana (1930) a v bibliografii Vladimira Nabokova dále najdeme rozsáhlý román s titulem Ada aneb Žár (1969).
Je to jen spiklenecká hra
Především jsou však Systémy něhy bůhvíproč snahou o to, napsat typický kunderovský román. Kunderovská je tu hlavně ona „moudrost“, která nám neustále vysvětluje, co dotyčné postavy dělají či co se jim přihodilo. Věčně interpretuje tak, jak se to tvůrci hodí: aby vypadal, že má fantastický fištrón, a mohl pohodlně pokračovat, aby odvedl pozornost. Tady se nevypráví, nýbrž se postavy bez ustání vhánějí do úzkého koridoru, do situací, jež jsou okamžitě koumácky rozebírány.
A zrcadlově se manipuluje taktéž se čtenářem. Je totiž dobré si uvědomit, že ony okázalé dumky nepodporují promýšlení, nekladou otázky, nýbrž tomu naopak zamezují: dávají efektní odpovědi, jak ukazují veškeré výše citované „definice“. Stejně tak se zmiňovaný Milan Kundera po většinu literární kariéry bránil osobní sebeprezentaci, ale to mu vůbec nebránilo v tom, aby ve svých románech probíral a interpretoval biografické detaily mnohých slavných, čímž si paradoxně posiloval pozici sečtělého intelektuála.
Další „zrada“ spočívá v tom, že Milan Kundera psal v určité době a vycházel z jistého osobního nastavení, a když se dnes převezme jeho způsob, k současné atmosféře to jaksi nepasuje. Proto Systémy něhy připomínají kamsi zapadlý a nyní objevený rukopis. A nejen to: když se zde píše o okresním městě, nemáme dojem, že čteme nadčasový román, nýbrž daleko spíš provinční literaturu.
A nakonec zmiňme, že Milan Kundera si od první povídky, Já, truchlivý Bůh (1958), osvojil techniku, v níž vypravěč vystupoval nad příběh a komentoval ho. Což dává pocit inscenovanosti. Hned víme, že to je hra, a můžeme na takové spiklenectví s autorem přistoupit. V Systémech něhy se však hraje urputně, na vážno: snaží se nám tvrdit, že Ada skutečně žije. Čemuž těžko věřit, jelikož je to figura šustící papírem a v jejím životě je tolik žalostných propastí, které rozhodně nejsou důsledkem spisovatelova záměru, nýbrž odrazem jeho tvůrčích limitů, jež se snaží zakrýt zduřelým mudrováním.
Na šikmé dráze zločinu
V Povídce starého kriminálníka přivádí Karel Čapek na scénu spisovatele, jenž dá do tisku povídku a až poté ho obejme tísnivá obruč podezření, že ji někomu ukradl, ovšem neví komu. Se svou nejistotou se svěří dalším: „To jsem přece poznal na první pohled, řekl kamarád, tos ukradl z Čechova… Já vím, povídá kritik, ta je z Maupassanta. – Tak jsem obešel všechny své dobré přátele; poslouchejte, jak se jednou člověk octne na šikmé dráze zločinu, tak neví, kdy přestat; představte si, tu jedinou povídku jsem ukradl ještě z Gottfrieda Kellera, Dickense, d’Annunzia, Tisíce a jedné noci, Charles Louis Philippa, Hamsuna, Storma, Hardyho, Andrejeva, Bandinelliho, Roseggera, Reymonta a celé řady jiných.“
Jenže tohle bylo rovněž psáno v jiné době. Dnes tvůrce buďto netuší, že cosi opakuje, případně mlčí a trne, aby se nepřišlo na to, že už to zde bylo. Anebo se pochlubí, jak je vzdělaný, a počítá s tím, že odkaz na slavného předchůdce vyzní impozantně, získá díky tomu intelektuální převahu. Když kupříkladu Wes Anderson natočil film Grandhotel Budapešť (2014), uvedl, že ho inspirovalo dílo Stefana Zweiga. Nikdo z recenzentů nepřetřásal, jestli snímek nemá blíž spíš k jiným středoevropským literátům, naopak to rádi v recenzích uvedli, jako kdyby na to právě přišli sami.
Mladý kultivovaný hoch
Je vlastně s podivem, že Marek Šindelka v Systémech něhy nezmiňuje Milana Kunderu, když se tak chlubí znalostmi a odkazy, nabízelo by se to přece… Ne, o brněnském rodákovi se tady zarytě mlčí. Jako by to jméno mohlo stavbu s nepevnými základy srovnat se zemí. Že by tvůrce spoléhal na to, že lidé již Kunderovy romány neznají? Nebo že si je rádi takto připomenou a budou obdivovat imitátora?
Marek Šindelka už víc než dvacet let plní úlohu nadaného, kultivovaného hocha, který tu napíše básně, tu prózu. Jeho povídky jsou jednou spíš retro, jindy módně rozpité. Před deseti lety přišel s konjunkturálním tématem v novele Únava materiálu a nyní zas s kopií čehosi odešlého. Knih přibývá, ale nic typicky šindelkovského se v nich stále neobjevuje. Víme, o čem mluvíme, když mluvíme o kunderovském románu. Ovšem jak by mohl v budoucnu někdo napsat něco typicky šindelkovského, když to nedokáže ani samotný Marek Šindelka?