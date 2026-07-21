Zpožděný expres Kundera je v cíli. A musíme si říct, že král je nahý

Ondřej Horák
  13:04
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Milan Kundera (1978) | foto: Profimedia.cz

Zdlouhavý a komplikovaný návrat Milana Kundery a jeho díla domů je u konce. Čeští čtenáři tak již nejsou handicapováni a mají stejně jako lidé v jiných zemích k dispozici všechny romány věhlasného tvůrce. Nyní je na pultech knihkupectví jakožto novinka překlad třicet let starého francouzsky psaného románu Pomalost.

Román Pomalost a jeho autora obecně by mohla charakterizovat následující věta: „Přiznej, že divadlo světa poskytuje velmi podivné věci, že se na něm odehrávají velice zábavné výjevy.“ Anebo k pojmenování způsobu tvorby Milana Kundery (1929–2023) lépe poslouží řečnická otázka: „Byl by dokázal hovořit lépe, kdyby mu byl někdo napověděl repliky?“

Taky v románu z roku 1995, prvním, který napsal francouzsky a který nyní po více než třiceti letech vydalo nakladatelství Atlantis v překladu Anny Kareninové, se Milan Kundera staví do pózy literárního a intelektuálního giganta. Vypravěč manipuluje bezostyšně postavami, jak potřebuje, aby tak mohl manipulovat se čtenáři.

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