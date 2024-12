Zpravodajcem na nebezpečné domácí frontě. Miroš Čapek zaplatil za věrnost vlasti životem

Narodil se 15. prosince 1899 v Turnově. Vyrůstal ale na Smíchově, který ještě nebyl součástí Prahy. Roku 1918 maturoval na tamním Českém státním reálném gymnáziu (dnes Gymnázium Na Zatlance). Zvolil si vojenské povolání a v roku 1921 začal studovat Vojenskou akademii v Hranicích, kterou ukončil o dva roky později s prospěchem výborným.

Po aplikační škole důstojníků pěšího vojska v Milovicích sloužil od roku 1924 u Pěšího pluku 16 v Rožňavě a v Tornaľe jako velitel čety a osvětový důstojník pluku. Od 13. června 1929 působil jako zpravodajský důstojník a 15. září 1933 přešel k Horskému pěšímu pluku 4 jako zpravodajský důstojník II. praporu Rožňavě.

Roku 1936 kapitán Čapek přesídlil po dvanácti letech služby od maďarských hranic do Prahy, nejprve krátce k Pěšímu pluku 5 „T. G. Masaryka“, ale konečně 30. září 1936 posílil jako přidělený důstojník proslulé zpravodajské 2. oddělení hlavního štábu MNO.

Kapitán Čapek pracoval v obranné sekci P-2. Uměl francouzsky a německy a jistě díky znalosti maďarštiny, které se naučil během dlouhé služby na jihovýchodním Slovensku, byl nasazen i k obranné činnosti proti maďarským vyzvědačům. V roce 1938 se podílel také na tajném odposlouchávání meziměstských hovorů některých cizích zastupitelských úřadů. Před válkou jej naposledy 31. března 1937 povýšili do hodnosti štábního kapitána. Na Čapkových hodnoceních je podepsán tehdejší zástupce přednosty 2. oddělení plk.gšt. František Moravec.

Miroš Čapek ale 14. března 1939 neodletěl se skupinou plukovníka Moravce do Velké Británie. Jeho úkol byl ale neméně důležitý a mnohem nebezpečnější. Hned od okupace Čech a Moravy udržoval spojení se škpt. Josefem Fořtem a škpt. Jaroslavem Tauerem v Londýně. S pplk. gšt. Janem Třebickým pracoval zpravodajsky proti okupantům.

Miroš Čapek se stal současně i jedním z důstojníků, kteří jako tzv. tiskoví důvěrníci opatřovali cenné informace s pomocí legálních protektorátních struktur. Dnem 15. června 1939 byl totiž jako demobilizovaný důstojník určen tiskovým referentem u okresního úřadu v Německém Brodě. Síť vládního rady dr. Zdeňka Schmoranze byla ale v létě 1939 prozrazena zradou a rozkryta chybami některých nezkušených odbojářů. Celkem na sedmdesát důstojníků se dostalo do rukou gestapa. Této vlně zatčení Čapek shodou okolností unikl.

Po vytvoření sabotážní skupiny Perun kolem podplukovníků Josefa Mašína, Josefa Balabána a štábního kapitána Václava Morávka se organizovalo i radiotelegrafické spojení se zahraničním odbojem. Skupina důstojníků zajišťovala z protektorátu spojení s Paříží a Londýnem pomocí radiových okruhů Vítkov a Zdar.

Kromě přímé obsluhy radiových stanic, bylo třeba vysílačky konspirativně ukrýt a zajistit jejich provoz v Praze a blízkém okolí. Byla to nebezpečná činnost. Po zatčení prvního vedoucího skupiny škpt. Karla Diviny nastoupila nová zajišťovací radiotelegrafická skupina. Jejím členem byl i Miroš Čapek. Ani on ale dlouho nevydržel na svobodě. Dne 14. prosince 1939 Čapka zatklo gestapo.

Miroš Čapek splnil přísahu. Zemřel ve věku jen čtyřiceti let, 9. září 1940 ve vyšetřovací vazbě v Drážďanech. Nechal po sobě manželku a jedenáctiletého syna. Po válce jej ministr národní obrany 31. října 1947 povýšil in memoriam do hodnosti podplukovníka v záloze.

Čapkovo jméno nechybí na pamětní desce obětem 2. světové války na budově Generálního štábu Armády České republiky v Praze, kde se píše: „Památce těch, kdo v předvečer II. světové války v této budově připravovali vlast k obraně a v letech následujících za její svobodu zaplatili svými životy.“ Jinak jsou statečné činy podplukovníka in memoriam Miroše Čapka dnes již zapomenuty.