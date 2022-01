Zpravodajec v soukolí moci. Plukovník Bohumil Dítě se stal obětí komunistů

Hrdým partnerem rubriky Kalendář hrdinů je společnost Česká zbrojovka

Narodil se 21. října 1896 ve Lžovicích v Týnci nad Labem. V Kolíně vystudoval obchodní školu. V roce 1915 musel jako devatenáctiletý na frontu do Haliče a o rok později 1916 na italskou frontu, kde byl zajat. Na jaře 1918 vstoupil do čs. legií v Itálii a stal se příslušníkem 32. střeleckého pluku.

Po návratu do vlasti roku 1919 prodělal boje na Slovensku. Sloužil pak čtrnáct let na Slovensku u svého původního 32. pluku. V roce 1933 tam vykonával funkci zpravodajského důstojníka. Koncem roku 1934 byl přeložen do Prahy na proslulé 2. oddělení Hlavního štábu. Pracoval na obranném úseku jako specialista na Maďarsko.