Zásadní objevy, nebo rizika? Zrcadlové bakterie představují neprobádané i nebezpečné území

Zkuste strčit pravou ruku do levé rukavice. Samozřejmě to bude váznout, protože pravačka je zrcadlovým obrazem levačky. Nebyl to nikdo jiný než slavný Louis Pasteur, kdo v roce 1848 zjistil, že podobně jako lidské ruce jsou zrcadlově převrácené i mnohé molekuly zajišťující základní životní pochody buněk. Britský učenec lord Kelvin z Largsu vymyslel pro tento fenomén termín chiralita, odvozený od řeckého slova cheir čili ruka. Ve dvou formách – v pravé a levé – se mohou vyskytovat aminokyseliny, jež tvoří základní stavební kameny bílkovinných molekul, ale také cukry. I dvojitá šroubovice DNA může zaujímat dvě zrcadlově obrácené konformace.
Zrcadlové molekuly se liší v řadě vlastností. Pravá molekula terpenu karvonu voní po mátě, její zrcadlový protějšek po kmínu. Levá glukóza sice chutná stejně sladce jako její pravá forma, ale lidský organismus z ní nenačerpá energii, protože metabolismus umí zpracovat jen pravé cukry. A tragickou lekci z diametrálně odlišných vlastností takto chirálních molekul nám uštědřil lék Thalidomid, určený těhotným ženám. Obsahoval obě zrcadlové formy. Zatímco jedna potlačovala ranní nevolnosti, druhá vyvolávala u dětí těžké vrozené vady.
Hodně předčasná sci-fi
Pozemský život upřednostňuje jednu formu chirálních molekul: pracuje s pravými cukry, levými aminokyselinami a pravotočivými dvojitými šroubovicemi DNA. Chemici ale umějí vyrábět i poměrně složité molekuly s opačnou chiralitou – levotočivou DNA o tisících písmen genetického kódu nebo velké bílkovinné molekuly z pravých aminokyselin.
Na zrcadlové bakterie by nedokázal zareagovat imunitní systém lidí, zvířat ani rostlin, v hostiteli by se nekontrolovaně množily, což by vedlo k těžkým onemocněním.
Pokud se takové molekuly dostanou do buňky, je to pro ni stejné, jako když se pokoušíme na pravou nohu obout levou botu. Neporadí si s nimi. Nedokáže je ani rozkládat, což zajistí zrcadlově opačným látkám prodlouženou životnost. Imunitní systém takové molekuly „nevidí“ a nereaguje na ně. To otevírá zrcadlově převráceným molekulám cestu k praktickému využití třeba v medicíně, kde mohou působit jako léky.