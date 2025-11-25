Zásadní objevy, nebo rizika? Zrcadlové bakterie představují neprobádané i nebezpečné území

Premium

Zrcadlová bakterie. | foto: Shutterstock, Wikipedie/Koláž Šimon

Jaroslav Petr
Doporučujeme   18:00
Co přinese výzkum molekul, jež jsou zrcadlovým obrazem přirozeně se vyskytujících životně důležitých látek? Čekají nás objevy zázračných léků, nebo mimozemské prvky přinesou lidstvu zkázu? Čemu zabráníme a co ztratíme, když bádání na tomto poli zakážeme? Za zrcadlem na vědu čeká ošidné území...

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Zkuste strčit pravou ruku do levé rukavice. Samozřejmě to bude váznout, protože pravačka je zrcadlovým obrazem levačky. Nebyl to nikdo jiný než slavný Louis Pasteur, kdo v roce 1848 zjistil, že podobně jako lidské ruce jsou zrcadlově převrácené i mnohé molekuly zajišťující základní životní pochody buněk. Britský učenec lord Kelvin z Largsu vymyslel pro tento fenomén termín chiralita, odvozený od řeckého slova cheir čili ruka. Ve dvou formách – v pravé a levé – se mohou vyskytovat aminokyseliny, jež tvoří základní stavební kameny bílkovinných molekul, ale také cukry. I dvojitá šroubovice DNA může zaujímat dvě zrcadlově obrácené konformace.

Zrcadlové molekuly se liší v řadě vlastností. Pravá molekula terpenu karvonu voní po mátě, její zrcadlový protějšek po kmínu. Levá glukóza sice chutná stejně sladce jako její pravá forma, ale lidský organismus z ní nenačerpá energii, protože metabolismus umí zpracovat jen pravé cukry. A tragickou lekci z diametrálně odlišných vlastností takto chirálních molekul nám uštědřil lék Thalidomid, určený těhotným ženám. Obsahoval obě zrcadlové formy. Zatímco jedna potlačovala ranní nevolnosti, druhá vyvolávala u dětí těžké vrozené vady.

Hodně předčasná sci-fi

Pozemský život upřednostňuje jednu formu chirálních molekul: pracuje s pravými cukry, levými aminokyselinami a pravotočivými dvojitými šroubovicemi DNA. Chemici ale umějí vyrábět i poměrně složité molekuly s opačnou chiralitou – levotočivou DNA o tisících písmen genetického kódu nebo velké bílkovinné molekuly z pravých aminokyselin.

Na zrcadlové bakterie by nedokázal zareagovat imunitní systém lidí, zvířat ani rostlin, v hostiteli by se nekontrolovaně množily, což by vedlo k těžkým onemocněním.

Pokud se takové molekuly dostanou do buňky, je to pro ni stejné, jako když se pokoušíme na pravou nohu obout levou botu. Neporadí si s nimi. Nedokáže je ani rozkládat, což zajistí zrcadlově opačným látkám prodlouženou životnost. Imunitní systém takové molekuly „nevidí“ a nereaguje na ně. To otevírá zrcadlově převráceným molekulám cestu k praktickému využití třeba v medicíně, kde mohou působit jako léky.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.