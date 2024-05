Znáte gadget, bazmek či šoupátko? Nevadí, někteří Češi už neznají ani mávátko

Evokuje však spíš nějaký rukodělný, podomácku sestrojený výrobek, možná by se dalo říct i bazmek, než věc zakoupenou v obchodě (byť Slováci by se bazmeku jistě vyhnuli).

Podívejme se na nejrůznější -átka podrobněji. Některá už jsou ve slovní zásobě tak zavedená, že se nad nimi ani nepozastavíme, třeba sluchátko, párátko, kukátko, sedátko, ořezávátko nebo ukazovátko.

U jiných naopak máme pocit, jako by je někdo poměrně nedávno sestrojil jako novotvar (vezmi sloveso vyjadřující činnost a přidej koncovku): to je třeba případ slov míchátko (na kávu), mačkátko (na citrusy, zeleninu) nebo šťourátko (do ucha).