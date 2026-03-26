Je to kurátorský výběr z kolekce švýcarských manželů Nobelových. Více napoví slogan: Od titulku k obrazu, výstava mapuje století vztahu umění a médií. Peter Nobel byl právníkem nakladatelství Ringier. Noviny tak ovlivňovaly jeho život, i proto se rozhodl sbírat doklady propojení novin s kulturou, uměním a způsobem společenského fungování.
Zatímco dnešní reakce na zásadní zprávy vypadá navenek tak, že lidé „čučí“ do telefonů, před stoletím, půlstoletím, ba jen před dekádou se obklopovali novinami. Ilustrují to dokumentární i umělecké fotografie, jež zachycují duch doby. Třeba snímek Lisl Steinerové nazvaný Times Square, 22. listopadu 1963, 14.00. V tu chvíli se lidé dozvěděli o smrti Kennedyho. Na hlavním náměstí New Yorku zaraženě stojí a v ruce třímají noviny s titulky JFK zastřelen.
HIT BY NEWS
Či snímek Roba Gnanta Jeptišky. Píše se rok 1958, zemřel papež Pius XII. a skupina italských jeptišek se to dovídá z novin. Každá drží svůj výtisk.
Či koláž z roku 1991, kterou ruský malíř Viktor Dubrovin nazval Perestrojka 88. Zachytil zástup lidí na cestě do práce, každý má hlavu skrytou za otevřenými novinami. Byla to doba, kdy noviny ztělesňovaly hlad po informacích i jejich kultivované podání.
Je to téma generační. U starších vyvolává nostalgii po časech, kdy noviny (s televizí a rozhlasem) vytvářely společný standard sdílení informací. Pro mladší je spíše muzeálním náhledem do doby, kdy si lidé nemohli na sociálních sítích vybírat informace podle svého gusta. Ale rozhodně to není téma mrtvé, naopak.
Troufl by si na Maovu revoluci?
Expozice je řazena podle času i témat. Od 19. století, kdy levný tisk prolomil informační monopol elit, přes éru nejistoty po první světové válce a médií ve službě totalit, éru uvolnění v 60. letech, éru globalizace po konci studené války až po návrat znejistění – společenského, technologického i bezpečnostního.
Výstava ukazuje konkrétní věci. Třeba jak se do propagandy sovětského Ruska zapojil básník a výtvarník Majakovskij karikaturami Zpovykaný Polák vrhl se na Rusko a Ale Polsko se přepočítalo, které vznikly rok poté, co Poláci odrazili útok bolševiků na Varšavu. A nám dojde, že Putin a mluvčí Zacharovová to neříkají jinak.
|
Západ 20. století ilustruje plejáda výtvarníků a fotografů ovlivněných médii. Braque, Kolář, Arp, Beuys, Hopper, Capa, Krugerová, Rauschenberg…
V neposlední řadě spatříte i jisté rozpoložení, které už odvál čas a hlavně společenský tlak. Třeba snímek dámy ve švýcarském vlaku ponořené do rozevřených novin a cigaretového kouře. Dnes by vyběhli železničáři s tou dámou i editoři novin s „nepřijatelnou fotografií“.
Hledáte-li provokativní nápady v éře po roce 2000, najdete je i v Číně. Zhang Xianyong (Čang Sien-jung) je autorem digitálního tisku Poslední večeře pracujících. U stolu sedí 13 dělníků, mají montérky a pracovní přilby, za uchem propisku či cigaretu, nejedí nekvašený chléb, nýbrž hůlkami cosi z misek. Ale pak si řeknete, zda by si autor troufl i na Maovu kulturní revoluci, a vrátí se vám skepse.