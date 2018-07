‚Osahával mě‘. Kolegyně obvinily legendu české fotografie Kratochvíla ze sexuálního obtěžování

PRAHA Kampaň MeToo již rozvířila vody v řadě oblastí populární kultury i politiky, Česku se však vyhýbala. Nový impuls přinesla investigativa časopisu Columbia Journalism Review, podle kterého sexuální obtěžování hrálo roli mimo jiné i v proslulé newyorské agentuře VII. (Sedm), kterou spoluzakládal český fotograf Antonín Kratochvíl. Ten měl podle několika zpovědí sexuálně obtěžovat několik svých kolegyň.

O Kratochvílovi se rozmluvilo hned několik jeho kolegyň z agentury VII. Americkému časopisu Columbia Journalism Review, který vydal text s názvem Den zúčtování fotožurnalismu, řekly, že je Kratochvíl osahával na intimních místech, hovořil o jejich přirození a jednu z nich políbil na ústa, byť se bránila. Na kauzu v českém prostředí upozornil server iDnes.cz.



Kromě Kratochvíla se podle textu „sériového obtěžování“ dopustil i jeho kolega Christian Rodriguez z uskupení The Eddie Adams Workshop, což měly obě prestižní organizace fotožurnalistů vědět, ale ignorovat.

Kratochvíl všechna obvinění odmítl. „Mohu vám upřímně říct, že všechna jejich nařčení jsou nepravdivá,“ napsal. „V době mého aktivního působení v agentuře jsem s některými kolegy měl neshody, ale nikdy nic podobného ražení,“ uvedl.



Jedna z fotografek, která o Kratochvílovi promluvila, Anastasia Taylorová-Lindová, pro časopis popsala, že k ní fotograf přišel na srazu agentury VII. v roce 2014, kde jí bez varování přes látku sukně zajel rukou po pozadí až na přirození, kde ruku několik vteřin nechal. „Vůbec jsem nereagovala,“ popisuje Taylor-Lindová. „Protože jsem už chápala, že tolerování takového chování je vstupní daň, kterou jsem musela platit jako mladá žena, která vstupuje do průmyslu, v němž dominují muži.“

‚To je prostě Antonín.‘

Pro Kratochvíla nemělo jít o výjimečné chování, podle Taylor-Lindové jím byl známý. Když ho poprvé potkala, vulgárně komentoval její poprsí před kolegy. Ti reagovali tím, že „to je prostě Antonín“. Výpověď Taylor-Lindové časopisu potvrdil i kolega, kterému se fotografka již dříve svěřila.

Další na seznamu žen, kterou podle jejího tvrzení měl Kratochvíl obtěžovat, je další členka agentury VII. Stephanie Sinclairová. Když se s Kratochvílem v roce 2008 v New Yorku setkala v kavárně, podle čtyř zdrojů blízkých incidentu, se k ní choval velice hrubě. „Vsadím se, že máš ráda, když tě někdo m**á do zadku,“ řekl jí podle kolegyně Lauren Greenfeldové, načež ji navzdory protestům políbil na rty. Sinclairová byla tehdy uprostřed přijímacího řízení do agentury, ve kterém Kratochvíl hlasoval, proto si podle svých slov nestěžovala. Podobně hrubě k ní hovořil i o čtyři roky později v Praze a byť se ozvala členům správní komise, reakce se nedočkala.

Sinclairová incident časopisu sama přímo nepotvrdila, protože roku 2016 s agenturou uzavřela dohodu o vypořádání, která ji zavazuje k mlčenlivosti.

Poslední ze zdrojů časopisu si přál zůstat anonymní. Žena vypověděla o tom, že na ní měl Kratochvíl sexuální narážky, například jí tvrdil, že ženy „jejího vzhledu“ rády spí s více muži najednou.