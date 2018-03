Oscarové momenty: sošku získal basketbalista a Emma Stoneová naštvala sociální sítě

LOS ANGELES V neděli odpoledne se v losangelském Dolby Theathre předávaly již devadesáté ceny Americké filmové akademie. Ačkoliv se tentokrát obálky nepomíchaly, ani tak nebyl večer na velkolepé momenty skoupý. Připomeňme si oscarový galavečer šesti z nich.

Mluv krátce a vyhraješ skútr



Za moderátorem Jimmym Kimmelem se hned na začátku večera rozhrnula opona a za ní byl zelený vodní skútr. „Vyhraje ho ten, kdo bude mít nejkratší řeč,“ jakoby zavtípkoval Kimmel. O skútr se přitom opírala herečka Helen Mirrenová. Jenže nešlo o srandu, skútr si opravdu odnesl domů kostýmní výtvarník Mark Bridges, jehož „řeč“ trvala několik sekund.

Nekončící sestřihy

Oscary si v rámci devadesátého výročí připomínaly v dlouhých sestříhaných sekvencích minulé filmové i herecké vítěze. Problém pro někoho byl, že tyto sekvence byly příliš dlouhé. Oscarový galavečer se tak protáhl na čtyři hodiny a sociální sítě z toho příliš nadšené nebyly.

"This show is way too long so everyone please keep your speeches as short as possible. Anyway here's a 20 minute montage whose theme is Scenes From Movies."